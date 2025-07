London (ots/PRNewswire) -Auszeichnung nach vier aufeinanderfolgenden Jahren mit zweistelligem WachstumMoore Global, das globale Netzwerk für Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Beratung, wurde beim International Accounting Forum and Awards 2025 (IAFA 25) von den Juroren einstimmig zum Netzwerk des Jahres ernannt.Vivienne Muir, Chief Operating Officer von Moore Global, wurde die prestigeträchtige Auszeichnung am 28. Juni bei der IAFA 25 Zeremonie in London überreicht.Vivienne sagte: "Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung der Qualität, des Engagements und der Zusammenarbeit, die unser globales Netzwerk ausmachen. Er spiegelt die hervorragende Arbeit unserer Mitgliedsunternehmen und unserer Mitarbeiter in aller Welt wider. Ein herzliches Dankeschön - und Glückwünsche - an alle in Moore, die dies möglich gemacht haben."Die Jury kam zu ihrer einstimmigen Entscheidung, nachdem sie eine breite Palette von Meilensteinen und Auszeichnungen berücksichtigt hatte, die das Moore Global Netzwerk im vergangenen Jahr erreicht hatte.Im Jahr 2024 verzeichnete Moore Global ein Wachstum von 13 Prozent und ist damit das einzige Top-20-Netzwerk, das im vierten Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum verzeichnen konnte. Gleichzeitig wuchsen 83 Prozent der Mitgliedsunternehmen im Jahr 2024, wobei 44 Prozent des Netzwerks ein Wachstum von über 10 Prozent verzeichneten.Anton Colella, Moore Global Chief Executive Officer, sagte: "Wir haben immer gewusst, dass wir hier bei Moore etwas ganz Besonderes aufbauen. Dass dies von keiner geringeren Organisation als der IAFA bestätigt wird, ist wirklich erfreulich. Diese Anerkennung gebührt jedem einzelnen unserer 37.000 Mitarbeiter. Herzlichen Glückwunsch an alle."Zoya Malik, Chefredakteurin des International Accounting Bulletin, sagte: "Die Auszeichnung von Moore Global mit dem IAFA 2025 Award für das Netzwerk des Jahres war sehr verdient und wurde von den Juroren einstimmig bestätigt.Ihre Einreichung zeigte außergewöhnliche Ergebnisse über vier aufeinanderfolgende Jahre mit zweistelligem Wachstum auf verschiedenen Märkten, insbesondere in Afrika und Europa."Über Moore GlobalWir bei Moore wollen den Menschen helfen, sich zu entwickeln - unseren Kunden, unseren Mitarbeitern und den Gemeinden, in denen sie leben und arbeiten. Wir sind ein globales Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen mit über 37.000 Mitarbeitern in 563 Niederlassungen in 116 Ländern, die zusammenarbeiten, um sich um Ihre Bedürfnisse zu kümmern - lokal, national und international.Contact detailsJames Doran +1 929 461 2131 james@pentameteradvisors.netLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2727850/Moore_Global_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/moore-global-einstimmig-zum-netzwerk-des-jahres-ernannt-302501716.htmlOriginal-Content von: Moore Global, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180292/6073482