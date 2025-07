NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, British Columbia, 9. Juli 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) ("Mustang" oder das "Unternehmen") freut sich unter Bezug auf seine Pressemitteilung vom 24. Juni 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine erste Tranche (die "erste Tranche") seiner zuvor bekannt gegebenen, nicht vermittelten Privatplatzierung in Gesamthöhe von 3.000.000 $ (das "Angebot") abgeschlossen hat. Die erste Tranche erzielte einen Bruttoerlös von insgesamt 1.172.292,99 C$, der aus dem Verkauf des Folgenden stammte:

- 1.980.000 Non-Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "NFT-Einheit") zu einem Preis von 0,14 C$ pro NFT-Einheit für einen Bruttoerlös von 277.200 C$ aus dem Verkauf der NFT-Einheiten; und

- 5.424.806 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (jeweils eine "FT-Einheit") zu einem Preis von 0,165 $ pro FT-Einheit für einen Bruttoerlös von 895.092,99 $ aus dem Verkauf der FT-Einheiten

Die NFT-Einheiten und FT-Einheiten werden zusammen als die "angebotenen Wertpapiere" bezeichnet.

Jede NFT-Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Emittenten (jeweils eine "Aktie") und einem Aktienkauf-Warrant (jeweils ein "Warrant") und jede FT-Einheit besteht aus einer Aktie, die als "Flow-Through-Aktie" (jeweils eine "FT-Aktie") im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) (der "Tax Act") ausgegeben wird, und einem Warrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Non-Flow-Through-Aktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 0,21 C$ für einen Zeitraum von 36 Monaten nach dem Ausgabedatum der angebotenen Wertpapiere.

Nicholas Luksha, Chief Executive Officer von Mustang, sagte: "Wir sind sehr begeistert, die erste Tranche der Finanzierung abzuschließen. Diese Kapitalerhöhung verschafft uns die Mittel, um die verschiedenen Auftragnehmer zu engagieren, die für die Durchführung unseres Phase-Eins-Arbeitsplans erforderlich sind, während wir uns bemühen, zahlreiche aussichtsreiche Bohrziele nachzuweisen."

Jede FT-Aktie wird als "Flow-Through-Aktie" im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada) (der "Tax Act") ausgegeben. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus der ersten Tranche für die Exploration der Uranprojekte des Unternehmens im Athabasca-Becken in Saskatchewan sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Der Bruttoerlös aus der Emission der FT-Aktien wird für Rohstoffexplorationsausgaben verwendet, die "Canadian Exploration Expenses" gemäß der Definition in Unterabschnitt 66.1(6) des Tax Act bzw. "Flow Through Critical Mineral Mining Expenditures" gemäß der Definition in Unterabschnitt 127(9) des Tax Act darstellen. Diese werden den Käufern der FT-Aktien gegenüber mit Wirksamkeit bis spätestens 31. Dezember 2025 in einer Gesamthöhe von nicht weniger als dem Bruttoerlös aus der Emission der FT-Aktien geltend gemacht werden.

Die im Rahmen der ersten Tranche begebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer gebunden, die am 10. November 2025 abläuft.

Das Unternehmen beabsichtigt, in den kommenden Wochen eine zweite Tranche für den verbleibenden Teil des Angebots abzuschließen.

Im Zusammenhang mit der ersten Tranche zahlte das Unternehmen an Red Cloud Securities Inc. als Lead Finder eine Vermittlungsprovision in Höhe von 79.875,46 $ in bar und begab 571.312 Aktienkauf-Warrants (jeweils ein "Vermittler-Warrant"). Haywood Securities Inc. erhielt 784,00 $ in bar und 5.600 Vermittler-Warrants. Jeder Vermittler-Warrant kann bis zum 9. Juli 2028 ausgeübt und zu einem Preis von je 0,175 $ gegen eine Aktie (eine "Vermittler-Warrant-Aktie") eingelöst werden. Die Vermittler-Warrants unterliegen einer Haltefrist bis zum 10. November 2025. Darüber hinaus erhielt Canaccord Genuity Corp. eine Vermittlungsprovision in Höhe von 350,00 $ in bar und Leede Financial Corp. eine Vermittlungsprovision in Höhe von 1.051,05 $ in bar.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1993 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach dem U.S. Securities Act und den anwendbaren Wertpapiergesetzen eines einzelnen Bundesstaates registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Über Mustang Energy Corp.

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet Ford Lake von Mustang erstreckt sich über 7.743 Hektar im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 Hektar im Norden und das Projekt Spur über 17.929 Hektar im Süden erstrecken. Hinzu kommt noch das Projekt Spur (17.929 Hektar) in der südöstlichen Region. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Für das Board of Directors

"Nicholas Luksha"

Nicholas Luksha

CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Zu Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen hinsichtlich der Erwartungen des Managements bezüglich der Verwendung der Erlöse der ersten Tranche und des Abschlusses einer weiteren Tranche des Angebots. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass diese Erwartungen sich als richtig erweisen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen, die in den Aussagen enthalten sind, einschließlich der Tatsache, dass die Erlöse der ersten Tranche möglicherweise nicht wie in dieser Pressemitteilung angegeben verwendet werden, dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, eine nachfolgende Tranche des Angebots abzuschließen, sowie jener zusätzlichen Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca aufgeführt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse innerhalb des angegebenen Zeitrahmens oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80298Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80298&tr=1



