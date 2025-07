Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 9 juillet/July 2025) - The common shares of SuperQ Quantum Computing Inc. (QBTQ), previously listed as Atco Mining Inc. (ATCM) have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

SuperQ's quantum computing software platform, Super, combines quantum annealing, gate-based quantum computing and high-performance computing to solve challenging problems. By automating complex problem solving and dynamically orchestrating computations across classical and quantum resources, Super removes traditional computational bottlenecks and enables organizations to solve optimization challenges efficiently. Unlike pure quantum computing providers, Super offers a hybrid approach, integrating AI-driven optimization, high performance classical computing and quantum computing under a unified platform. Super autonomously analyzes, decomposes and optimizes complex problems by leveraging natural language processing, AI-driven decision making and hybrid computing architectures.

_________________________________

Les actions ordinaires de SuperQ Quantum Computing Inc. (QBTQ), précédemment cotées sous le nom d'Atco Mining Inc. (ATCM), ont été approuvées pour leur cotation à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

La plateforme de logiciels de calcul quantique de SuperQ, Super, combine l'optimisation quantique, le calcul quantique basé sur des portes et le calcul haute performance pour résoudre des problèmes difficiles. En automatisant la résolution de problèmes complexes et en orchestrant dynamiquement les calculs à travers des ressources classiques et quantiques, Super élimine les goulets d'étranglement computationnels traditionnels et permet aux organisations de résoudre efficacement des défis d'optimisation. Contrairement aux fournisseurs de calcul quantique pur, Super propose une approche hybride, intégrant l'optimisation pilotée par l'IA, le calcul classique haute performance et le calcul quantique sous une plateforme unifiée. Super analyse, décompose et optimise de manière autonome des problèmes complexes en s'appuyant sur le traitement du langage naturel, la prise de décision pilotée par l'IA et les architectures de calcul hybrides.

Issuer/Émetteur : SuperQ Quantum Computing Inc. Security Type/Titre : Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s) : QBTQ Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation : 26 485 584 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission : 4 367 584 CSE Sector/Catégorie : Technology/Technologie Consolidation : 10 Old to 1 New/10 anciens pour 1 nouveau CUSIP : 86848C 10 8 ISIN : CA 86848C 10 8 6 OLD CUSIP/ISIN : 046797106/CA0467971069 Boardlot/Quotité : 1000 Trading Currency/Monnaie de négociation : CDN$/$CDN Trading Date/Date de négociation : Le 10 juillet/July 2025 Other Exchanges/Autres marches : N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier : Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts : Odyssey Trust Company



The Exchange is accepting Market Maker applications for QBTQ. Please email: Trading@theCSE.com.

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)