Die Lage an den Märkten ist unsicher, aber trotzdem geht es weiter nach oben. Nun hat die Bank of America eine neue Studie veröffentlicht, die zeigt: So stark steigen Aktien in den nächsten zwölf Monaten. Darauf müssen sich Anleger jetzt einstellen. Die Aktienkurse haben sich nach dem Einbruch Anfang April deutlich erholt. Doch angesichts der Unsicherheit an den Märkten stellt sich für viele Anleger die Frage: Wie geht es weiter?In einer kürzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...