Auf dem renommierten, von den Vereinten Nationen ausgerichteten AI for Good Global Summit 2025 hielt Mark Ma, Präsident von SenseRobot, eine aufschlussreiche Präsentation mit dem Titel: "Wie KI, inspiriert vom Schachspiel, menschliches Lernen fördern kann."

Der Auftritt markierte SenseRobots erste Teilnahme an einer derart hochrangigen UN-Plattform und stellte gleichzeitig eine bedeutende internationale Bühne für die Präsentation originärer chinesischer KI-Technologien dar. Die Präsentation spiegelte eindrucksvoll die Tiefe, Weitsicht und ethischen Grundsätze wider, die chinesische Innovationskraft auszeichnen.

Wie KI Lernen, familiäre Bindungen und Inklusion stärkt statt sie zu ersetzen

In seiner mitreißenden Ansprache stellte Mark Ma eine zentrale Frage: Kann Künstliche Intelligenz menschliches Lernen wirklich ersetzen oder vielmehr vertiefen?

Angelehnt an das Schachspiel veranschaulichte er, wie SenseRobot KI-gestützte Robotik gezielt einsetzt, um die kognitive Entwicklung junger Lernender zu fördern, generationenübergreifende Beziehungen innerhalb von Familien zu stärken und inklusive Teilhabe für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen.

Mark betonte, dass KI-Technologie mathematische Präzision, strategisches Denken und gesammelte menschliche Erfahrung miteinander vereint und damit eine Form von Intelligenz schafft, die tief in menschlichen Werten und ethischem Denken verwurzelt ist.

Anhand der wegweisenden Erfolge von AlphaGo sowie der praxisnahen Anwendungen von SenseRobot im Bildungs- und Familienkontext verdeutlichte er einen grundlegenden Paradigmenwechsel: KI sollte nicht als Ersatz, sondern als kooperativer Partner in der menschlichen Entwicklung verstanden werden.

Begleitausstellung auf dem Gipfel: SenseRobots Spitzentechnologie begeistert Fachpublikum und internationale Medien

Im Rahmen der Veranstaltung präsentierte SenseRobot eindrucksvoll seine fortschrittlichen technologischen Kompetenzen, die bei den Teilnehmenden sowie in der internationalen Presse auf großes Interesse stießen. Zu den vorgestellten Produkten zählten die SenseRobot Chess Edition, die Go Edition sowie der innovative Zwei-in-eins-Schach-und-Go-Roboter. Jedes dieser Systeme überzeugte durch herausragende technische Merkmale darunter eine robotergestützte Präzision im Millimeterbereich, KI-gestützte visuelle Erkennungsalgorithmen mit einer Genauigkeit von 99,9 sowie hochentwickelte Hand-Auge-Koordination.

Darüber hinaus stellte SenseRobot seine KI-Expertise auf mehreren Leistungsstufen vor, einschließlich des fortschrittlichen Apex-Duell-Modus, der das Spielniveau menschlicher Schachmeister übertrifft.

Von China in die Welt: SenseRobots Mission für ethische und menschenzentrierte Technologie

Der starke Auftritt von SenseRobot auf der AI for Good Konferenz markierte einen bedeutenden Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie des Unternehmens. Bereits heute ist SenseRobot in über 20 Ländern in Asien, Europa und Nordamerika aktiv und steht damit exemplarisch für Chinas Engagement für gerechte Bildung, interkulturellen Dialog und inklusive Technologie weltweit.

Mit Blick in die Zukunft verfolgt SenseRobot konsequent seine Vision einer menschenzentrierten Technologie. Durch die Verbindung von Innovation und Tradition, Datenkompetenz und Empathie, Robotik und Ethik verkörpert SenseRobot eine wegweisende Perspektive auf Künstliche Intelligenz: Technologie von Menschen für die Entfaltung menschlichen Potenzials.

