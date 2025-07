© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres

Oppenheimer sieht in Microsoft den unterschätzten KI-Giganten, dessen wahres Potenzial an der Börse noch längst nicht ausgeschöpft ist.Die Investmentbank Oppenheimer hat Microsoft auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel deutlich auf 600 US-Dollar gesetzt - ein Pluspotenzial von rund 21 Prozent. Analyst Brian Schwartz sieht in dem Tech-Giganten einen der langfristigen Hauptgewinner der künstlichen Intelligenz, dessen Wachstumspotenzial an der Börse noch nicht vollständig eingepreist sei. Microsoft, das durch seine strategische Partnerschaft mit OpenAI als führender Anbieter von KI-Technologien gilt, profitiere laut Oppenheimer besonders vom strukturellen Wandel in der Cloud-Nutzung. …