Die neue Lösung ermöglicht personalisierte Gespräche und automatisierte Workflows vollständig innerhalb von WhatsApp und bietet 98%ige Öffnungsraten im Vergleich zu herkömmlichen Marketingkanälen

ActiveCampaign, eine führende autonome Marketingplattform, gab heute die Einführung von ActiveCampaign WhatsApp-Nachrichten bekannt, einer umfassenden WhatsApp-first-Automationslösung, die es Unternehmen ermöglicht, Marketing und Vertrieb zu fördern, Kundeninteraktionen zu verwalten und Abläufe innerhalb der weltweit größten Nachrichtenplattform nahtlos zu optimieren.

Die Lösung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Gesprächs-Marketing-Technologie dar und geht über die grundlegende Chatbot-Funktionalität hinaus, um ausgefeilte, personalisierte Customer Journeys in WhatsApp anzubieten. Mit Standard-WhatsApp Öffnungsraten von bis zu 98 im Vergleich zu traditionellen Marketingkanälen, verwandelt ActiveCampaign WhatsApp von einem einfachen Nachrichtentool in eine strategische Business-Kommunikationsplattform, die messbares Kundenengagement und Umsatzwachstum fördert.

WhatsApp-Nachrichten von ActiveCampaign umfasst einen Workflow ohne Programmieren und Chatbot-Builder, einen gemeinsamen Team-Posteingang zur Verwaltung von Gesprächen, Broadcast-Nachrichten für Kampagnen und nahtlose Verknüpfungen mit wichtigen Business-Tools. ActiveCampaign Unternehmen, sich auf WhatsApp als primären Kundenkommunikationskanal zu konzentrieren und gleichzeitig die Möglichkeit zu haben, E-Mail-, SMS- und Social-Media-Kampagnen zu verknüpfen, um eine einheitliche Cross-Channel-Experience zu schaffen.

"WhatsApp ist der bevorzugte Kommunikationskanal für Milliarden von Benutzern weltweit, doch die meisten Unternehmen tun sich schwer damit, diese 1:1 Experiences konsistent anzubieten", so Jason VandeBoom, Gründer und CEO von ActiveCampaign. "Unser WhatsApp-first-Ansatz unterscheidet sich grundlegend von Lösungen, die WhatsApp einfach zu bestehenden Plattformen hinzufügen. Wir haben Automationsfunktionen speziell für WhatsApp entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen, Leads mühelos zu konvertieren, Gespräche in Echtzeit zu optimieren und hervorragende Customer Experiences anzubieten, während sich ihre Teams auf die Erzielung von Ergebnissen konzentrieren können."

Mit WhatsApp-Nachrichten von ActiveCampaign können Unternehmen:

Die Konversionsrate erhöhen und das Wachstum beschleunigen: Gewinnen Sie mehr Kunden mit automatisierten WhatsApp-Sequenzen, die Interessenten durch das Ausfüllen von Anträgen, das Hochladen von Dokumenten und mehr ansprechen und pflegen. Die Lösung organisiert und automatisiert Gespräche automatisch und misst und optimiert WhatsApp-Sequenzen für maximale Effektivität, während aktuelle Konversionsdaten, einschließlich Click-to-WhatsApp-Anzeigen, effektivere Remarketing-Maßnahmen ermöglichen.

Gewinnen Sie mehr Kunden mit automatisierten WhatsApp-Sequenzen, die Interessenten durch das Ausfüllen von Anträgen, das Hochladen von Dokumenten und mehr ansprechen und pflegen. Die Lösung organisiert und automatisiert Gespräche automatisch und misst und optimiert WhatsApp-Sequenzen für maximale Effektivität, während aktuelle Konversionsdaten, einschließlich Click-to-WhatsApp-Anzeigen, effektivere Remarketing-Maßnahmen ermöglichen. Verwandeln Sie verstreute Gespräche in strategische Kundeneinblicke: Erstellen Sie WhatsApp-Flows, die Fragen beantworten und Chats organisieren, ohne auf den technischen Support angewiesen zu sein. Der gemeinsame Team-Posteingang ermöglicht es Unternehmen, Gespräche zu verfolgen, Antwortgeber zuzuweisen, Tags und Notizen hinzuzufügen und leistungsstarke Suchfunktionen und Filter zu nutzen. Betriebsdaten in Echtzeit helfen dabei, Chancen auf Team-, Antwortgeber- oder Kontaktebene zu erkennen, während der Posteingang Verknüpfungen zu wichtigen Tools und Automationen personalisiert.

Erstellen Sie WhatsApp-Flows, die Fragen beantworten und Chats organisieren, ohne auf den technischen Support angewiesen zu sein. Der gemeinsame Team-Posteingang ermöglicht es Unternehmen, Gespräche zu verfolgen, Antwortgeber zuzuweisen, Tags und Notizen hinzuzufügen und leistungsstarke Suchfunktionen und Filter zu nutzen. Betriebsdaten in Echtzeit helfen dabei, Chancen auf Team-, Antwortgeber- oder Kontaktebene zu erkennen, während der Posteingang Verknüpfungen zu wichtigen Tools und Automationen personalisiert. Automatisieren Sie sich wiederholende Aufgaben mit intelligenten Nachrichten: Optimieren Sie Geschäftsabläufe, indem Sie die Zustellung von Nachrichten, Bildern, Videos oder PDFs ohne Programmieren automatisieren. Richten Sie mühelos Workflows für Dienstleistungs- und Benachrichtigungsnachrichten ein, z. B. für Service-Updates, Auftragsbestätigungen und Versandbenachrichtigungen, damit auch nicht-technische Teams eine konsistente Kundenkommunikation gewährleisten können.

"Das Vorher und Nachher der Nutzung von WhatsApp-Nachrichten von ActiveCampaign war ein Wendepunkt. Was passierte, war eine enorme Agilität im Gespräch mit dem Kunden; wir hatten einen Überblick darüber, wie sich der Lead zwischen den Teams hin- und herbewegte und wie er sich entwickelte, was zu einer besseren Koordination führte, um den Kunden schneller und länger zu binden", so Gloria del Hoyo, Akquisitionsleiterin bei Contalink. "Was uns an WhatsApp-Nachrichten von ActiveCampaign außerdem am meisten gefällt, sind die vielen Möglichkeiten, darauf aufzubauen. Es ist nicht einfach eine WhatsApp-Lösung, bei der man Nachrichten sendet und empfängt, sondern es gibt tausend und eine Möglichkeit, schnell auf dem Bestehenden aufzubauen, es mit anderen Systemen zu verbinden usw., um eine bessere Experience anzubieten."

WhatsApp-Nachrichten von ActiveCampaign ist für Unternehmen weltweit verfügbar. Um zu erfahren, wie Sie WhatsApp-Gespräche in skalierbares Umsatzwachstum umwandeln können, besuchen Sie https://www.activecampaign.com/whatsapp

Über ActiveCampaign

ActiveCampaign ist die autonome Marketingplattform für Menschen, die im Mittelpunkt der Aktion stehen. Sie ermöglicht es Teams, ihre Kampagnen mit KI-Agenten zu automatisieren, die Inhalte vorstellen, aktivieren und validieren, wodurch sie sie von Schritt-für-Schritt-Workflows befreien und ihnen grenzenlose Möglichkeiten eröffnen, ihr Marketing zu orchestrieren.

Mit KI, zielbasierter Automation und mehr als 950 App-Verknüpfungen können Agenturen, Vermarkter und Besitzer Cross-Channel-Kampagnen in nur wenigen Minuten erstellen abgestimmt auf Milliarden von Datenpunkten, um echte Ergebnisse für ihr Unternehmen zu erzielen.

ActiveCampaign ist die zuverlässige Lösung, wenn es darum geht, Unternehmen dabei zu helfen, eine neue Welt grenzenloser Möglichkeiten zu erschließen, in der Ideen Wirkung zeigen und Potenziale in echte Ergebnisse umgewandelt werden.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250709915828/de/

Contacts:

ActiveCampaign@matternow.com