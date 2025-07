NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Alle Augen seien auf das Asien-Geschäft des Essenslieferanten gerichtet, schrieb Marcus Diebel in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er rechnet hier für das zweite Quartal mit einem Rückgang des Bruttowarenwerts (GMV) um 11 Prozent im Vorjahresvergleich. Ab dem vierten Quartal sieht er aber wieder Wachstumschancen. In anderen Regionen dürfte es jetzt bereits besser gelaufen sein./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 19:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / 00:15 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

© 2025 dpa-AFX-Analyser