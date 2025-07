Mit einem klaren Fokus auf Cloud-Computing und künstlicher Intelligenz (OKI) wollen die Österreicher wachsen. Das sollte dem Aktienkurs wieder neuen Schwung geben (…) In Linz wird künstliche Intelligenz nicht als Modewort verwendet, sondern als Technologiechance. Ob Dokumentenmanagement, Prozessautomatisierung oder Wissensmanagement - das Unternehmen investiert gezielt in die Integration von KI in ihre Cloud-Produkte.Der Aufwand für Forschung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...