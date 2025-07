NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Donnerstag kaum bewegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent-Öl zur Lieferung im September kostete am Morgen 70,31 US-Dollar. Das waren zwölf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im August stieg um sieben Cent auf 68,45 Dollar.

Am Ölmarkt ordnen Händler immer noch die Lagerbestandsdaten aus den USA ein. Dort sind die Rohölbestände in der vergangenen Woche überraschend und deutlich gestiegen. Zudem kommt die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wieder mehr auf die Agenda. Trump hat den nächsten Schub an Briefen mit Zollbestimmungen gegen andere Länder zum 1. August bekanntgemacht. Investoren schauen jüngst auch wieder mehr auf die Entwicklung im Nahen Osten. Die Huthi-Miliz hat nach US-Angaben erneut ein Handelsschiff versenkt und dabei eine unbekannte Zahl von Menschen getötet./stk/jha/