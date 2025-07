EQS-News: tonies SE / Schlagwort(e): Personalie

tonies® kündigt CFO-Wechsel an und ernennt ersten Chief Revenue Officer, um internationales Wachstum weiter zu beschleunigen tonies-CFO Jan Middelhoff, der in den vergangenen fünf Jahren maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen hat, legt sein Amt aus persönlichen Gründen nieder

Hansjörg Müller, ein ausgewiesener Finanzexperte mit umfassender internationaler Erfahrung aus Positionen bei Netflix, EA und P&G, wird zum 1. September 2025 CFO von tonies

Christoph Frehsee, Präsident und Geschäftsführer von tonies USA, wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum ersten Chief Revenue Officer (CRO) des Unternehmens ernannt LUXEMBURG, 10. Juli 2025 // tonies SE ("tonies"), die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder, gibt bekannt, dass Chief Financial Officer (CFO) Jan Middelhoff seine Funktion aus persönlichen Gründen niederlegen wird. Im Rahmen einer sorgfältig geplanten Nachfolgeregelung wird Jan Middelhoff bis zum 31. August 2025 in seiner Position bleiben und das Unternehmen bis Ende des Jahres in beratender Funktion unterstützen. Damit gewährleistet tonies einen reibungslosen und koordinierten Übergang. Hansjörg Müller übernimmt die Rolle des CFO zum 1. September 2025. Darüber hinaus wird tonies seinen Vorstand weiter verstärken und internationalisieren: Christoph Frehsee, langjähriges Mitglied des Führungsteams, der maßgeblich den Aufbau des Nordamerika-Geschäfts verantwortet hat, wird mit Wirkung zum 1. Juli 2025 zum ersten Chief Revenue Officer ernannt. Unter seiner Führung entwickelte sich das nordamerikanische Geschäft zum größten Markt des Unternehmens. Der erweiterte Vorstand spiegelt nun auch die internationalen Wachstumsambitionen des Unternehmens wider. tonies war im ersten Quartal 2025 mit einem Umsatzwachstum von 22 % im Vergleich zum Vorjahr in das aktuelle Geschäftsjahr gestartet. Rund 60 % des Umsatzes stammen inzwischen aus Märkten außerhalb Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Jan Middelhoff, der scheidende CFO, sagt: "Es fällt mir alles andere als leicht, meine Rolle als CFO von tonies nach fünf sehr bereichernden Jahren aufzugeben. tonies war für mich immer weit mehr als ein Job. tonies steht für einen Purpose, Kreativität und unglaubliche Menschen. Es war eine große Ehre, dieses einzigartige Unternehmen mitzugestalten und Teil dieser außergewöhnlichen Wachstumsgeschichte zu sein - von der Vorbereitung des Börsengangs bis hin zur Konzeptentwicklung für unser profitables internationales Wachstum. Nachdem wir in diesem Jahr in allen Märkten die Gewinnzone erreicht haben, ist tonies nun perfekt positioniert, um eine wahrhaft globale Love Brand zu werden. Ich werde die Zusammenarbeit mit unserem Team sehr vermissen und mich tonies, mit seiner Mission und der tonies-Community immer verbunden fühlen." Tobias Wann, CEO von tonies, ergänzt: "Jans Bedeutung geht weit über seine Rolle als CFO hinaus. Seine strategische Klarheit, Integrität und ruhige Präsenz haben nachhaltig die Art und Weise geprägt, wie wir zusammenarbeiten und wachsen. Jan hat maßgeblich dazu beigetragen, tonies auf den Kapitalmarkt vorzubereiten und anschließend das Vertrauen von Investoren und Analysten zu gewinnen: Unter seiner Führung haben wir unsere Ziele konsequent erreicht und eine starke finanzielle und operative Grundlage geschaffen, die unser künftiges Wachstum ermöglicht. Darüber hinaus war Jan ein echter Partner - umsichtig, loyal und mit voller Hingabe für unsere Mission. Wir sind ihm für alles, was er für tonies geleistet hat, sehr dankbar. Auch wenn wir seine Entscheidung voll respektieren, werden wir ihn als Kollegen, als Führungskraft und als Freund sehr vermissen." Hansjörg Müller und Christoph Frehsee verstärken den Vorstand Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, übernimmt Hansjörg Müller am 1. September 2025 die Position des CFO. Hansjörg Müller verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in den Bereichen Finanzen und Strategie und war in leitenden Positionen bei globalen Konsumgüter- und Technologieunternehmen wie Netflix, Electronic Arts und Procter & Gamble tätig. Er hat eine starke Erfolgsbilanz darin, profitables Wachstum zu treiben, komplexe Finanz- und Betriebsfunktionen zu leiten und strategische Investitionsentscheidungen in börsennotierten, wachstumsstarken Unternehmen zu führen. Bei tonies wird Hansjörg Müller die Bereiche Finanzen, Investor Relations sowie Recht und Compliance verantworten. Sein Fokus wird auf der Stärkung der globalen Unternehmensstruktur liegen, um die nächste Phase nachhaltigen, profitablen Wachstums und internationaler Expansion zu ermöglichen. Um der schnell wachsenden internationalen Präsenz und den globalen Wachstumsambitionen von tonies Rechnung zu tragen, wird Christoph Frehsee, der Präsident und Geschäftsführer von tonies USA, mit Wirkung zum 1. Juli 2025 in die neu geschaffene Position des Chief Revenue Officer (CRO) berufen. Als CRO übernimmt er die weltweite Verantwortung für sämtliche kommerziellen Aktivitäten, einschließlich Vertrieb, Go-to-Market-Strategie und profitablem Umsatzwachstum in allen Märkten und Kanälen. In dieser Rolle wird er sich darauf konzentrieren bestehende Märkte zu stärken, tonies' globale Präsenz auszubauen und die Profitabilität aller Vertriebswege zu steigern. Christoph Frehsee hat den internationalen Erfolg von tonies maßgeblich mitgestaltet, indem er das Nordamerika-Geschäft von Grund auf zum größten Markt des Unternehmens aufgebaut hat. Seine profunde Kenntnis der Marke, der Kunden und der Märkte prädestinieren ihn für die Leitung der internationalen kommerziellen Expansion von tonies. Bis ein Nachfolger für seine alte Rolle gefunden ist, wird er die Geschäfte von tonies in Nordamerika in Personalunion leiten. Christoph Frehsee, CRO von tonies, betont: "Die Leitung unseres Nordamerika-Geschäfts hat mir eindrucksvoll gezeigt, welche Kraft das tonies-Konzept entfalten kann, wenn es Familien erreicht und begeistert. Es war beeindruckend und inspirierend zugleich, wie sich unsere Marke in einem so dynamischen Umfeld von einem Newcomer zu einem festen Bestandteil des Alltags vieler Familien entwickelt hat. In meiner neuen Rolle als CRO freue ich mich darauf, an diesen Erfolg anzuknüpfen und gemeinsam mit unseren regionalen Teams die Marke tonies weltweit weiterzuentwickeln - unsere Präsenz auszubauen, unsere Kundenbeziehungen zu vertiefen und unsere Go-to-Market-Strategie so zu gestalten, dass sie sowohl die Besonderheit der einzelnen Märkte als auch die DNA unserer Marke widerspiegelt." Tobias Wann, CEO, ergänzt: "Mit Hansjörg und Christoph gewinnen wir zwei Vorstandsmitglieder, die umfassende Branchenkenntnisse und langjährige internationale Erfahrung mitbringen. Ihre Berufung unterstreicht unsere internationalen Wachstumsambitionen bei tonies. Hansjörg hat als Finanzexperte maßgeblich zum Erfolg wachstumsstarker Unternehmen in herausfordernden Situationen beigetragen. Christoph wiederum hat immer wieder bewiesen, dass er unsere Vision in unternehmerischen Erfolg verwandeln kann - insbesondere in Nordamerika, wo er entscheidend dazu beigetragen hat, tonies als beliebte Marke und Marktführer zu etablieren. Beide werden eine zentrale Rolle dabei spielen, tonies zu einem wirklich globalen Unternehmen weiterzuentwickeln. Gemeinsam möchten wir die Magie von tonies noch mehr Familien weltweit näherbringen." Ab dem 1. September 2025 wird der Vorstand von tonies auf vier Mitglieder aus Deutschland und den USA erweitert: Neben CEO Tobias Wann gehören dann CFO Hansjörg Müller, Chief Experience Officer (CXO) Ginny McCormick und CRO Christoph Frehsee dem Gremium an. tonies wird die Ergebnisse des ersten Halbjahres 2025 am 21. August 2025 veröffentlichen. Über tonies tonies® ist die weltweit größte interaktive Audioplattform für Kinder mit rund 9,3 Millionen Tonieboxen und mehr als 119 Millionen verkauften Tonies. Das intuitive und preisgekrönte Audiosystem hat mit seinem kindersicheren, kabellosen und bildschirmfreien Ansatz die Art und Weise verändert, wie kleine Kinder unabhängig spielen und lernen. Tonieboxen wurden in über 100 Ländern aktiviert, das Inhaltsportfolio umfasst mehr als 1.300 Tonies in mehreren Sprachen. Medienkontakt Mattes Kohlmeier

FGS Global

Telefon: +49 162 104 1033

E-Mail: mattes.kohlmeier@fgsglobal.com // press@tonies.com IR-Kontakt Peter Dietz

Investor Relations Manager

Telefon: +49 173 9018573

E-Mail: peter.dietz@ext.tonies.com

