ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Sell" belassen. Der Supermarktbetreiber dürfte am 6. August über ein weitgehend stabiles zweites Quartal berichten, schrieb Sreedhar Mahamkali in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Angesichts des Gegenwinds in Belgien und weiterer Investitionen in die Margenverbesserung in den USA könnten die Konsens-Ergebnisschätzungen (EPS) für das zweite Halbjahr und das kommende Jahr aber sinken./rob/gl/ag



