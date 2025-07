Prag (ots/PRNewswire) -Zentiva Group (https://www.zentiva.com/) und das globale Pharmaunternehmen Lupin Limited haben eine Lizenz- und Liefervereinbarung über die Vermarktung des Biosimilars von Lupin, einem TNF-alpha-Inhibitor, in mehreren Märkten weltweit geschlossen.Ziel dieser strategischen Allianz ist es, die Verfügbarkeit von qualitativ hochwertigen und kostengünstigen Biosimilars für Patienten weltweit zu beschleunigen.Zentiva wird die Vermarktungsaktivitäten außerhalb der USA und Kanadas überwachen, vor allem in Europa und den GUS-Märkten, wo das Unternehmen seine umfassende europäische Vertriebsinfrastruktur und regulatorische Expertise nutzen wird. Lupin wird für die Entwicklung, Herstellung und Lieferung des Produkts in den vereinbarten Gebieten verantwortlich sein. Lupin wird die Vermarktung in den übrigen Regionen, einschließlich USA und Kanada, übernehmen.Beide Parteien werden in die Entwicklung des neuen Biosimilars investieren. Lupin erhält bei Vertragsabschluss eine erste Zahlung in Höhe von 10 Mio. USD sowie Meilensteinzahlungen von insgesamt bis zu 50 Mio. USD für die Entwicklung und Zulassung. Die Gewinne aus den definierten Märkten werden zwischen den beiden Unternehmen aufgeteilt.Bei dem Biosimilar handelt es sich um ein rekombinantes, humanisiertes Fab'-Fragment eines Antikörpers mit Spezifität für den humanen Tumornekrosefaktor alpha (TNFa), das mit einem Polyethylenglykol von etwa 40 kDa konjugiert ist. Es ist für die Behandlung von Patienten mit rheumatoider Arthritis, polyartikulärer juveniler idiopathischer Arthritis, Psoriasis-Arthritis, nicht-radiographischer axialer Spondyloarthritis, mittelschwerer bis schwerer Plaque-Psoriasis und Morbus Crohn angezeigt.Steffen Saltofte, Geschäftsführer von Zentiva, kommentierte die strategische Partnerschaft wie folgt: "Zentiva legt größten Wert darauf, den Zugang zu einer hochwertigen und bezahlbaren Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Unsere Kooperationsvereinbarung mit Lupin bedeutet einen weiteren Schritt nach vorn in unserer Biosimilars- und Wachstumsstrategie. Dank der fortschrittlichen Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten von Lupin in Verbindung mit unserer umfassenden Marktkenntnis und Präsenz können wir unseren Kunden und deren Patienten hochwertige Biosimilar-Lösungen anbieten, die unserem Ziel entsprechen, Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen zu gewährleisten."Informationen zu ZentivaZentiva sorgt für Gesundheit und Wohlbefinden für alle Generationen und konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Lieferung hochwertiger, erschwinglicher Medikamente für mehr als 100 Millionen Menschen in über 30 Ländern in Europa und darüber hinaus. Zentiva verfügt über vier eigene Produktionsstätten und ein breites Netzwerk externer Produktionspartner, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Zentiva beschäftigt mehr als 5.000 einzigartige Talente, die sich gemeinsam für die Menschen engagieren, die täglich auf unsere Medikamente angewiesen sind. Zentiva ist ein privates Unternehmen, das nachhaltiges Wachstum erzielt und einen ehrgeizigen Plan für die kommenden Jahre hat.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2660891/5369762/Zentiva_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/zentiva-und-lupin-unterzeichnen-lizenz--und-liefervertrag-fur-tnf-alpha-inhibitor-biosimilar-medikament-302502145.htmlPressekontakt:Marie-Claire Rees,Leiterin der Kommunikationsabteilung der Zentiva Group,marie-claire.rees@zentiva.comOriginal-Content von: Zentiva Group a.s., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180296/6073529