Am Mittwochmorgen hat die Financial Times (FT) berichtete, dass der amerikanischen Konzern Merck & Co unmittelbar vor der Übernahme des britischen Unternehmens Verona Pharma stehe. Wenige Stunden später meldete der Pharma-Riese Vollzug: Für den Zukauf will der Pharma-Riese zehn Milliarden Dollar auf den Tisch legen.Merck & Co bietet den Aktionären von Verona Pharma 107 Dollar je Aktie. Zur Einordnung: Das 52-Wochen-Tief lag gerade einmal bei 17,96 Dollar. Die Neubewertung fußt vor allem ...

