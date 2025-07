Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktuelle Programmtexte beachten:Montag, 14. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren einen Schreibtisch im Rokokostil, eine Brosche, eine Bronzeplastik "Der Flieger", einen Edelsteinring Mariage und eine Cartier-Uhr "Santos Carée".Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Dienstag, 15. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren ein Raucher-Necessaire, ein Blechspielzeug, ein Diamantarmband, eine Tukan-Pfeffermühle, einen französischen Sonnenschirm und ein Miele-Schild.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Mittwoch, 16. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Siebträger-Kaffeemaschine, einen Silberstift, Porzellanschwäne, ein Schmuckset, ein Buttermesser-Set und ein Gemälde von Christian Rohlfs.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Donnerstag, 17. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Kugeluhr, einen Herrenring, eine Mazzega-Stehleuchte, eine Bronzeskulptur "Buchhändler" und ein zwölfteiliges Silberbesteck.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Freitag, 18. Juli 2025, 15.05 UhrBares für RaresHorst Lichter und sein Team präsentieren eine Stabbrosche, eineBronzeplastik "Mineur á la hache", eineWhiskeyflasche, eine Silberschale und ein Ölgemälde von E. de Schampheleer.Wertvoll oder wertlos? Ob alter Krimskrams oder edle Rarität: In Horst Lichters Trödel-Show kann jeder seltene Fundstücke aus Keller oder Garage schätzen lassen.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6073564