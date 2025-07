München (ots) -Zum dritten Mal in Folge von der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland prämiert: KVK VermögensKonzepte eG überzeugt mit individueller Finanzberatung, umfassendem Vermögensschutz und strategischer Steueroptimierung.Große Anerkennung für nachhaltige Beratungsqualität: Valeri Kehrer, Gründer der KVK VermögensKonzepte eG, ist zum dritten Mal in Folge von der BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland als TOP EXPERTE für Finanzen ausgezeichnet worden. Die wiederholte Ehrung unterstreicht Kehrers kontinuierliche Spitzenleistung und hebt die KVK als eine der führenden Adressen für maßgeschneiderte Vermögensstrategien in Deutschland hervor.Seit 2006 in der Finanzbranche aktiv, verfolgt Valeri Kehrer mit seiner Kanzlei einen klaren Ansatz: individuelle, ganzheitliche Lösungen statt Produktverkauf von der Stange. "Unsere Aufgabe ist es nicht, Produkte zu verkaufen, sondern Konzepte zu entwickeln, die das Vermögen unserer Mandanten nicht nur schützen, sondern gezielt wachsen lassen", erklärt Kehrer seine Philosophie.Maßgeschneiderte Strategien statt MassenlösungenDie KVK VermögensKonzepte eG mit Sitz in Pforzheim bietet ihren Mandanten eine unabhängige, strukturierte und steueroptimierte Finanzberatung. Im Mittelpunkt steht dabei stets der individuelle Lebens- und Vermögensstand des Kunden. Basierend auf einer detaillierten Analyse werden maßgeschneiderte Konzepte entwickelt, die den langfristigen Vermögensschutz ebenso wie den strategischen Vermögensaufbau ermöglichen.Herzstück des Aufbaukonzepts ist die bewährte 3-Speichen-Regel, bei der Kapital breit gestreut in drei stabile Anlageklassen investiert wird:1. Sachwerte wie Edelmetalle, Diamanten und andere Rohstoffe,2. Renditestarke Beteiligungen - insbesondere Kryptowährungen und Investitionen in Photovoltaik-Anlagen,3. Immobilienprojekte im In- und Ausland.Besonders im Bereich Photovoltaik zeigt sich aktuell ein starkes Interesse. Kehrer und sein Team nutzen hierbei gezielt den Investitionsabzugsbetrag (IAB) - ein effektives steuerliches Instrument, mit dem sich ein großer Teil der Steuerlast senken lässt, während gleichzeitig passives Einkommen aufgebaut wird.Strukturberatung auf ExpertenniveauDoch KVK geht deutlich weiter als klassische Finanzberatung. In enger Zusammenarbeit mit erfahrenen Steuerkanzleien entwickelt das Team für Selbständige, Freiberufler und Unternehmer tragfähige Strukturen für Vermögen und Unternehmenswerte. Die Wahl der passenden Rechtsform - ob Kapitalgesellschaft, Genossenschaft, Stiftung oder gemeinnütziger Verein - ist dabei oft ein zentraler Hebel.Diese Strukturberatung bringt nicht nur massive steuerliche Vorteile, sondern bietet gleichzeitig Schutz vor existenziellen Risiken wie Scheidung, Insolvenz, Erbschaftsstreitigkeiten, Enteignung oder Auswanderung. Die KVK selbst ist als Genossenschaft organisiert - ein Zeichen gelebter Überzeugung.Fokussiert auf Substanz und Sicherheit"Was zählt, ist das, was übrig bleibt, wenn alles andere schief läuft", sagt Valeri Kehrer. Vermögensschutz steht daher klar im Fokus seiner Arbeit. Ziel ist es, Werte über Generationen zu sichern, Unternehmen abzusichern und Eigentum gegen externe Risiken widerstandsfähig zu machen.Die Mandantenstruktur der KVK ist breit aufgestellt: Gutverdienende Angestellte, Investoren, Selbständige und Unternehmer mit hoher Steuerlast profitieren von der diskreten, effizienten und individuell abgestimmten Beratung durch Kehrer und sein Experten-Team.Auszeichnung als VertrauensbeweisDie erneute Auszeichnung durch die BVMID ist nicht nur ein persönlicher Erfolg für Valeri Kehrer, sondern vor allem ein Vertrauensbeweis für die Mandanten. Sie bestätigt den nachhaltigen Erfolg des KVK-Konzepts und unterstreicht die Bedeutung individueller Finanzberatung in einer immer komplexeren Welt.Über die BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandDie BVMID setzt sich für die Stärkung wirtschaftlicher, sozialer sowie politischer Interessen mittelständischer Unternehmen ein. Mit einem Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern, bringt die BVMID Menschen unterschiedlicher Branchen zusammen. Darüber hinaus pflegt die BVMID Beziehungen zu Politik, Bildungsträgern und Medien, um den Mittelstand krisenfest für die Zukunft aufzustellen.Pressekontakt:KVK Vermögenskonzepte eGAlter Göbricher Weg 49a75177 Pforzheim+49 (0) 7231 589 8137office@k-vk.dehttps://www.k-vk.de---BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandRundfunkplatz 280335 München+49 89 540 35 91-0zentrale@bvmid.dehttps://bvmid.deOriginal-Content von: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172454/6073561