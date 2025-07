© Foto: DALL*E

Bitcoin zündet die nächste Rallye und erreicht ein neues Allzeithoch über 112.000 US-Dollar, getrieben von institutionellem Rückenwind! Bitcoin hat am Mittwochabend ein neues Allzeithoch erreicht. Getrieben von massiven Kapitalzuflüssen in Bitcoin-ETFs, zunehmender Adaption auf Unternehmensbilanzen und geopolitischer Unsicherheit, markierte der Kurs mit 112.152 US-Dollar seinen höchsten Stand aller Zeiten. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung notiert der Bitcoin-Preis wieder bei 111.138 US-Dollar und liegt damit immer noch 2,16 Prozent im Plus, während der Crypto Fear and Greed Index um sechs Punkte auf 58 zulegt. (Stand: 8:00 Uhr MESZ). ETF-Zuflüsse dominieren Während klassische Indikatoren …