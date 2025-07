KI-gestützte Sicherheitskamera und Matter-kompatibler Smart Home Hub in einem: Der erste Türklingel-Kamera Hub von Aqara macht den Eingangsbereich zur Schaltzentrale für Sicherheit und Komfort.

Aqara, ein weltweit führender Anbieter und Pionier im Bereich IoT, kündigt heute die weltweite Verfügbarkeit des Türklingel-Kamera-Hub G410 an. Er bietet 2K-Auflösung für verbesserte Bildqualität, einen integrierten Präsenzsensor, geräteinterne Gesichtserkennung und nahtlose Smart-Home-Integration. Gleichzeitig wird der G410 als Multiprotokoll-Matter-Hub für Nutzer zu einer vielseitig einsetzbaren Lösung, um smarte Geräte im Innen- und im Außenbereich zu verbinden.

Der Aqara Türklingel-Kamera Hub G410 ist mit Dual-Band-WLAN (2,4 GHz 5 GHz) und Unterstützung für Thread, Zigbee sowie Bluetooth als zentrale Schnittstelle für jedes Smart Home konzipiert. Er fungiert gleichermaßen als Matter Controller, Thread Border Router und als Aqara Zigbee Hub damit eignet er sich für die Anbindung zahlreicher Geräte von Aqara und unterstützt zusätzlich über 50 Arten Matter-kompatibler Geräte von Drittherstellern. Dazu gehören Türschlösser ebenso wie Sensoren, Schalter, Lichtlösungen und sogar Saugroboter, Haushaltsgeräte oder EV-Ladestationen.

Zusätzlich ist der G410 eine hochwertige Sicherheitskamera, die mit 2K-Objektiv, f/1.8-Blende und 175°-Weitwinkel-Sichtfeld jedes Detail vor der Haustür einfängt. Der Millimeterwellen-Sensor (mmWave) ermöglicht gleichzeitig eine noch präzisere Präsenzerkennung und minimiert somit Fehlalarme. Die direkt im Gerät integrierte Gesichtserkennung identifiziert Besucher und kann entsprechend Benachrichtigungen oder Automatisierungen aktivieren. Für keine dieser Funktionen ist ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Durch die neue erweiterte Matter-Bridge-Funktionalität können Nutzer die Gesichtserkennung zudem auch als Auslöser für Automationen in Matter-Plattformen von Drittherstellern (z. B. Home Assistant) nutzen.

Der Türklingel-Kamera Hub G410 kann nahtlos in bestehende Smart-Home-Systeme integriert werden. Er arbeitet mit Apple Home zusammen und unterstützt HomeKit Secure Video1. So wird der G410 zur idealen Wahl für iOS-Nutzer, insbesondere für diejenigen, die eine batteriebetriebene Türklingel suchen. Der neue Kamera Hub von Aqara unterstützt auch das Streaming an Smart-Displays, die zu Alexa, Google Home und SmartThings kompatibel sind. Die Unterstützung des RTSP-Protokolls2 ermöglicht zudem das Streaming über das lokale Netzwerk an Clients von Drittherstellern wie Home Assistant. NVR-Software wie Frigate und Blue Iris werden ebenfalls unterstützt.

Der G410 ist für einen flexiblen Einsatz optimiert und bietet deshalb Optionen für lokale und für Cloud-Speicherung. In der Aqara Cloud gespeicherte Aufnahmen sind Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Nutzer erhalten einen Tag kostenlose Speicherung für sechs Monate und 90 Tage Speicherung mit einem HomeGuardian Abonnement. Mit dem entsprechenden iCloud-Abonnement ist auch die iCloud-Speicherung möglich. Für die lokale Speicherung werden microSD-Karten mit bis zu 512 GByte unterstützt3, die direkt im Signalgeber untergebracht werden, um Manipulationen von außen auszuschließen. Nutzer können ihre Aufnahmen zudem auf einem lokalen NAS-System sichern, um die Speicherkapazität zu erhöhen und zentralen Zugriff zu ermöglichen.

Noch mehr Flexibilität bietet der Aqara Türklingel-Kamera Hub G410 durch den Betrieb wahlweise mit oder ohne Stromkabel. Die Verbindung mit einem Niederspannungsnetzteil4 ermöglicht den Dauerbetrieb rund um die Uhr. Alternativ ermöglicht der Batteriebetrieb mit sechs AA-Batterien bis zu fünf Monate Betriebszeit5

Der Aqara Türklingel-Kamera Hub G410 ist ab sofort über die offizielle Webseite von Aqara, über autorisierte Händler und auf großen E-Commerce-Plattformen wie Amazon (Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Spanien, Großbritannien, Nordamerika) erhältlich.

Auf der offiziellen Webseite von Aqara gibt es weitere Informationen zum Türklingel-Kamera Hub G410.

Für die Nutzung von HomeKit Secure Video sind ein iCloud-Abonnement und ein Apple Home Hub mit einer Auflösungsbeschränkung von 1.200p erforderlich. Die RTSP-Unterstützung ist nur verfügbar, wenn die Türklingel fest an eine Niederspannungsstromversorgung angeschlossen ist. Im Lieferumfang ist keine microSD-Karte enthalten. Die 24/7-Aufzeichnung erfordert eine microSD-Karte und eine kabelgebundene konstante Stromversorgung. Die Berechnung der Betriebszeit von fünf Monaten geht von 10 Geräteaktivierungen pro Tag aus. Die tatsächliche Batterielebensdauer kann je nach Anwendungsfall und Umgebung variieren, da häufige Aktivierungen die Batterielebensdauer verkürzen.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250710807911/de/

Contacts:

media@aqara.com