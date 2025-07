© Foto: Anastasiia Torianyk - Zoonar.com/Anastasiia Torianyk

Der CNN Fear & Greed Index zeigt derzeit "extreme Gier" an. Der Risikohunger am Aktienmarkt ist zurück. Tech-Werte wie Nvidia treiben den Markt, doch geopolitische Unsicherheiten bleiben.Die Erholung des S&P 500, die durch starke Kursgewinne großer Tech-Unternehmen wie Nvidia unterstützt wurde, hat den CNN Fear & Greed Index in den Bereich "extreme Gier" getrieben. Nvidia erreichte gestern kurzzeitig eine Marktkapitalisierung von 4 Billionen US-Dollar, was einen bedeutenden Meilenstein darstellt und das Vertrauen in den Markt stärkt. Auch andere Tech-Werte zeigen starke Performances, was die allgemeine Stimmung weiter anheizt. Der CNN Fear & Greed Index misst die Marktstimmung, indem er die …