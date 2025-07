Berlin (ots) -YouGov-Umfrage im Auftrag von Trustlocal zeigt strukturelle Defizite in der SteuerberatungslandschaftDie Suche nach dem perfekten Partner wird als immer schwieriger empfunden und verlagert sich zunehmend ins Internet. Das gilt längst nicht mehr nur für die Liebe, sondern auch für die Wahl des richtigen Steuerberaters. Laut einer aktuellen, repräsentativen YouGov-Umfrage im Auftrag der Dienstleistungsplattform Trustlocal schätzen 61 Prozent der Deutschen die Suche nach einem geeigneten Steuerberater als schwierig bis sehr schwierig ein.Die Zahlen machen deutlich, dass der Steuerberatungsmarkt für manche Personen sehr unübersichtlich in Bezug auf Qualität, Spezialisierung und Kosten ist (sehr schwierig: 18 Prozent). 43 Prozent der Befragten geben an, dass die am besten geeigneten Anbieter oft keine neuen Mandanten annehmen oder zu teuer erscheinen (schwierig: 43 Prozent). "Es fehlt an Klarheit, Orientierung und digitalen Zugängen", sagt Manuel Eiteljörge, Country Manager bei Trustlocal. "Die Branche steht vor der Aufgabe, strukturierte, digitale Lösungen zu schaffen, um Vertrauen und Erreichbarkeit zu stärken", so Eiteljörge weiter.Nur 17 Prozent vergleichen keine Online-BewertungenUnd so wie Dating-Plattformen die Partnersuche erleichtern, helfen digitale Marktplätze im Internet bei der Suche nach einem Steuerberater. Nur 17 Prozent der Befragten würden bei der Suche nach einem Steuerberater gar keine Online-Bewertungen in ihre Entscheidung einfließen lassen. 34 Prozent geben dagegen ausdrücklich an, Online-Bewertungen in ihrer Auswahl zu berücksichtigen, und 26 Prozent vergleichen sogar die Bewertungen über verschiedene Plattformen hinweg. Für 47 Prozent der Befragten ist ein professioneller Online-Auftritt der Kanzlei auf eigenen Kanälen oder Marktplätzen ein eher wichtiges bis sehr wichtiges Entscheidungskriterium.Preis schlägt Nähe: Neue Prioritäten bei der BeraterwahlMit 58 Prozent sind "angemessene Kostensätze" das mit Abstand wichtigste Kriterium bei der Suche nach einem Steuerberater, noch vor klarer Kommunikation (44 Prozent) sowie persönlichem Kontakt und Erfahrung (jeweils 39 Prozent). Die klassische Bindung an einen Berater mit Büro in der Nähe scheint angesichts von Online-Beratung und digitalen Tools zunehmend an Bedeutung zu verlieren.Branche im Umbruch: Künstliche Intelligenz verändert das BerufsbildFür die Steuerberatungsbranche zeichnet sich zudem ein technologischer Wandel ab: 42 Prozent der Deutschen gehen davon aus, dass KI Steuerberater unterstützen, aber nicht (teilweise) ersetzen wird. Ein Drittel (33 Prozent) vermutet, dass KI Steuer-Apps noch effizienter und benutzerfreundlicher machen wird.Gen Z - Warnsignal für das AusbildungsmarketingBereits heute liegt die Branche der Rechts- und Steuerberatung im Ranking des höchsten Fachkräftemangels laut ifO Institut (https://www.ifo.de/fakten/2025-02-17/konjunkturflaute-entschaerft-fachkraeftemangel#:~:text=Fachkr%C3%A4ften%20wieder%20zunehmen.-,%E2%80%9C,nicht%20gen%C3%BCgend%20qualifiziertes%20Personal%20finden)auf dem zweiten Platz (https://www.iww.de/kp/kanzleifuehrung/fachkraeftemangel-ursachen-des-fachkraeftemangels-in-der-steuerberatung-f157948) in dienstleistenden Branchen. Dies könnte sich durch die Einstellung der Gen Z in Bezug auf den Einfluss von KI auf die Branche nochmals verstärken: 41 Prozent der 18- bis 24-Jährigen erwarten, dass KI den Beruf des Steuerberaters zumindest teilweise ersetzen wird.Diese Einschätzung junger Menschen ist ein deutliches Signal an Kanzleien, Berufsverbände und Politik: Der Berufsstand muss sich nicht nur digital neu aufstellen, sondern auch seine Attraktivität für den Nachwuchs grundlegend überdenken. Wer zukünftige Auszubildende und Berufseinsteiger für sich gewinnen will, sollte neben digitalen Arbeitsprozessen auch transparente Entwicklungsmöglichkeiten, moderne Lernformate und eine sinnstiftende Tätigkeit betonen.Zur DatenbasisDie Daten dieser Befragung basieren auf Online-Interviews mit Mitgliedern des YouGov Panels, die der Teilnahme vorab zugestimmt haben. Für diese Befragung wurden im Zeitraum 09. und 12.05.2025 insgesamt 2033 Personen befragt. Die Erhebung wurde nach Alter, Geschlecht und Region quotiert und die Ergebnisse anschließend entsprechend gewichtet. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Wohnbevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren.Über die Trustlocal DACH GmbHTrustlocal ist der deutsche Ableger von Trustoo, dem führenden niederländischen Unternehmen für die Vermittlung von Dienstleistern. 2019 von Pieter Westerhuis und Lars Freriks gegründet, bietet die Plattform Zugang zu einem breiten Spektrum von lokalen Dienstleistern, darunter Handwerker, Umzugsunternehmen, Rechtsanwälte und Steuerberater. Mit über 150.000 gelisteten lokalen Unternehmen und mehr als 2,7 Millionen angeforderten Angeboten hat sich Trustlocal als zuverlässige Servicevermittlung etabliert.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://trustlocal.dePressekontakt:Agentur Frische FischeSina SzpitalnyTelefon: +49 (0)155 / 63618108E-Mail: sina.szpitalny@frische-fische.comOriginal-Content von: Trustlocal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180287/6073619