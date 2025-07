Im zweiten Quartal hat die Nordex Group im Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) 2.310 MW an Aufträgen gewonnen - ein Plus von 82%. Das entspricht einem Plus von rund 82% gegenüber dem Vorjahreswert Q2/2024. Auftragseingang für das erste Halbjahr liegt somit bei 4.492 MW ggü. 3.357 MW vor einem Jahr. Der durchschnittliche Verkaufspreis in Euro pro Megawatt Leistung (ASP) stieg im zweiten Quartal ...

