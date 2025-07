Calgary, Alberta, Kanada, 10. Juli 2025 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (das "Unternehmen" oder "Horizon") (TSX-V: HPL, FWB:HPM, Tradegate: HPM) Im Anschluss an unsere Pressemitteilung vom 2. Juni 2025 freut sich Horizon, ein weiteres Betriebsupdate über die Fortschritte auf dem Weg zur Aufnahme der Produktion auf seinem Vorzeigeprojekt, dem Gaserschließungsprojekt Lachowice im Konzessionsgebiet Bielsko-Biala in Südpolen, bereitzustellen.

Der CEO von Horizon, David Winter, erklärte: "Wir freuen uns, dass alle Genehmigungen und Zulassungen für die Aufwältigungsarbeiten (Workover) an L7 planmäßig eingegangen sind und wir unseren operativen Betrieb zur ersten Produktion aus der Bohrung Lachowice 7 wie geplant fortsetzen können. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit allen Stakeholdern und werden die Aktionäre über den Fortschritt des ersten Entwicklungsprogramms auf dem Laufenden halten."

Sollte die Aufwältigung erfolgreich verlaufen, wird das Unternehmen einen ersten Cashflow aus dem Verkauf von Gas und/oder elektrischer Energie aus Bohrung Lachowice 7 (L7) erhalten; die Bohrung L7 wird überdies einen langfristigen Test der Förderleistung der natürlich geklüfteten Kalkstein- und Dolomitlagerstätten aus dem Devon ermöglichen.

Die Vorbereitungen für die Aufwältigungsarbeiten an L7 kommen planmäßig voran:

Die Genehmigung für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) für die erste Produktionsanlage L7 wurde beim Ministerium für Klima und Umwelt (das "Ministerium") eingereicht.

Das Unternehmen kann bestätigen, dass das lokale Versorgungsunternehmen die Verlegung der Stromleitung, die den Bohrstandort L7 durchquert, abgeschlossen hat. Damit hat Horizon nunmehr uneingeschränkten Zugang zum Bohrstandort für schweres Gerät und kann mit den Bauarbeiten starten.

Die Angebote für die Bauarbeiten, die in L7 erforderlich sind, und für die Zufahrtsstraße wurden ausgeschrieben, wobei der Zuschlag noch vor Monatsende erwartet wird und die Feldarbeiten Mitte August beginnen sollen.

Vollständiges Feld-Entwicklungskonzept

Das Unternehmen hat das Verfahren zur Umzonung des für die Gasaufbereitungsanlage und die Bohrstandorte vorgesehenen Geländes für industrielle Nutzung eingeleitet. Horizon befindet sich in aktiven Gesprächen mit der lokalen Regionalregierung im Hinblick auf die zukünftigen Bohr- und Baupläne, um die Umzonungsanträge zu vereinfachen.

Ziel des Unternehmens ist es, bis zum ersten Halbjahr 2026 mit dem Verkauf von Gas/Strom zu beginnen und einen ersten Cashflow zu generieren.

Über Horizon Petroleum Ltd.

Das in Calgary ansässige Unternehmen Horizon konzentriert sich auf die Bewertung und Erschließung konventioneller Erdöl- und Erdgasvorkommen auf dem europäischen Festland. Das Management und Board von Horizon besteht aus Erdöl- und Erdgasexperten mit bedeutender internationaler Erfahrung.

Für weitere Informationen über das Unternehmen wenden Sie sich bitte an:

Dr. David Winter

CEO

+1 403 619-2957

dawinter@horizon-petroleum.com

Roger McMechan

President und COO

+1 (403) 870-1653

roger.mcmechan@horizon-petroleum.com

Website: www.horizon-petroleum.com

