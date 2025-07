Unterhaching (ots) -- Mars, Incorporated setzt seine globalen Anstrengungen fort, das Geschäftswachstum von seinen CO2-Emissionen zu entkoppeln. Seit 2015 ist der Umsatz weltweit um rund 69 % auf ca. 55 Mrd. US-Dollar gewachsen, während die CO2-Bilanz im gleichen Zeitraum um insgesamt 16,4 % verringert werden konnte.- Ein wesentlicher Teil dieser Fortschritte wurde durch verstärkte Partnerschaften im landwirtschaftlichen Bereich erreicht. Mittlerweile laufen weltweit mehr als 60 Projekte in 29 Ländern, die darauf abzielen, die Lebensgrundlagen von Landwirt*innen zu verbessern und gleichzeitig ihre Betriebe sowie die Böden für kommende Generationen widerstandsfähiger zu machen.- Um den Fortschritt weiter zu fördern, hat Mars, Incorporated den "Mars Sustainability Investment Fund" (MSIF) ins Leben gerufen. Dieser mit bis zu 250 Millionen US-Dollar ausgestattete Fonds soll Unternehmen unterstützen, die innovative Lösungen für die Nachhaltigkeitsherausforderungen der Branche entwickeln.Mars, Incorporated hat seinen globalen Nachhaltigkeitsbericht "Sustainable in a Generation" für das Jahr 2024 veröffentlicht, der weitere Fortschritte auf dem Weg von Mars zur Erreichung von Netto-Null-Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050* beschreibt. Im Jahr 2024 konnten die absoluten Treibhausgasemissionen des Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungskette weltweit um weitere 1,9% gegenüber dem Basisjahr 2015 reduziert werden, während das Unternehmen mit Marken wie M&M'S®, Extra®, Ben's Original® oder Sheba® gleichzeitig um rund 69 % auf rund 55 Milliarden US-Dollar innerhalb des gleichen Zeitraums gewachsen ist.Poul Weihrauch, CEO von Mars, Incorporated, betont: "Ich freue mich, dass wir weiterhin in der Lage sind, unser Wachstum von unserem CO2-Fußabdruck zu entkoppeln, während wir zugleich in Innovation investieren und Start-ups unterstützen, die neue Ansätze zur Bewältigung von Resilienzherausforderungen entwickeln. Das sind entscheidende Themen, bei denen Handlungsbedarf besteht, um zukünftige Umweltrisiken zu reduzieren und langfristig wirtschaftliche Vorteile zu schaffen. Wir sind uns bewusst, dass es auf diesem Weg auch Rückschläge geben wird, die wir benennen müssen. Unser Fokus bleibt jedoch darauf gerichtet, Fortschritte zu erzielen, unser Geschäft auszubauen und unseren Einfluss auf den Planeten zu verringern, indem wir allen Beteiligten zum Erfolg verhelfen."Im Jahr 2024 konzentrierte sich Mars, Incorporated besonders auf Partnerschaften zur Förderung innovativer landwirtschaftlicher Praktiken und entwaldungsfreier Lieferketten. Das Unternehmen hat die Zahl der Initiativen für eine klimafreundlichere Landwirtschaft weltweit auf mehr als 60 erhöht, die 13 Anbaukulturen in 29 Ländern umfassen. Gemeinsam mit Partnern arbeitet Mars daran, den Energieeinsatz in den direkten Betriebsabläufen zu verringern und landwirtschaftliche Verfahren zu etablieren, die Böden regenerieren und Landwirt*innen helfen, ihre Betriebe gegen Risiken wie Überschwemmungen, Dürre oder Schädlingsbefall schützen.Zu den jüngsten Investitionen und Maßnahmen von Mars in Deutschland für eine klimafreundlichere Zukunft gehören:- "Moo'ving Dairy Forward"-Plan: Mars, Incorporated stellt weltweit über einen Zeitraum von drei Jahren 47 Millionen US-Dollar bereit, um gemeinsam mit Landwirt*innen, Lieferant*innen und Wissenschaftler*innen die Emissionen in der Milchwirtschaft zu senken. In Deutschland unterstützt Mars in Zusammenarbeit mit der DMK Group drei Pilotprojekte für wissenschaftliche "Net Zero Farms" (dt: "Netto Null"-Milchviehbetriebe). An diesen Standorten werden neue wissenschaftliche Erkenntnisse gewonnen und Technologien umgesetzt, um einen skalierbaren und wirtschaftlich tragfähigen Weg zu einer Netto-Null-Milchproduktion zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf einer nachhaltigen Futtermittelproduktion, einem effizienten Güllemanagement und Maßnahmen zur Reduktion von Methan im Verdauungstrakt der Kuh.- Innovative Partnerschaft für transparente Logistik: Mars Deutschland arbeitet gemeinsam mit der Rigterink Logistikgruppe, Shippeo und Elain daran, mehr Transparenz über den Kraftstoffverbrauch, die Kraftstoffzusammensetzung und die COâ'-Emissionen im nationalen Transport zu schaffen. Ziel der Initiative ist es, den CO2-Fußabdruck auf Basis präziser Primärdaten aus Fahrzeugen und Lieferketten noch besser zu messen und zu reduzieren. Mithilfe innovativer Plattformlösungen werden Transportbewegungen in Echtzeit analysiert, um fundierte Entscheidungen für eine klimafreundlichere Logistik zu ermöglichen und gemeinsam mit Partnern langfristig weitere Nachhaltigkeitspotenziale zu heben.- Auszeichnung für klimafreundliche Logistikprozesse: Mars Deutschland wurde im vergangenen Geschäftsjahr mit dem zweiten "Lean & Green Star" ausgezeichnet. Das Unternehmen konnte die CO2-Emissionen in Lager und Logistik seit 2015 um über 30 % reduzieren. Dazu beigetragen haben Maßnahmen wie gemeinsame Transportlösungen, die Modernisierung des Fuhrparks, optimierte Lagerprozesse sowie der Ausbau erneuerbarer Energien am Standort Minden. Die Auszeichnung bestätigt den Weg von Mars, durch nachhaltige Logistiklösungen und starke Partnerschaften einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung des Transportsektors zu leisten und so die eigenen Klimaziele konsequent zu verfolgen.Carsten Simon, Geschäftsführer Mars Wrigley Deutschland, ergänzt: "Mars leistet in Deutschland mit seinen konkreten Projekten einen wichtigen Beitrag zu den Fortschritten unseres Unternehmens weltweit. Dazu zählen Pilotinitiativen in der Milchwirtschaft, Investitionen in nachhaltige Transport- und Logistiksysteme sowie starke Partnerschaften entlang unserer Lieferkette. Diese Maßnahmen unterstützen uns dabei, Emissionen weiter zu senken und die Resilienz unserer Wertschöpfungsketten zu stärken. Um nachhaltige Fortschritte langfristig abzusichern, braucht es jedoch einen umfassenden Wandel, bei dem Politik, Industrie und Landwirtschaft zusammenarbeiten müssen. Wir können das nicht alleine erreichen und laden daher Partner und Branchenkolleg*innen ein, gemeinsam wirkungsvolle Veränderungen voranzutreiben."Nachhaltigkeit als Teil der UnternehmensstrategieMars, Incorporated verfolgt seit vielen Jahren einen Ansatz, bei dem Nachhaltigkeit fest in die Geschäftsstrategie integriert ist und gesellschaftliche Zielsetzungen Teil wirtschaftlicher Entscheidungen sind. So wurde im Geschäftsjahr 2024 die Zahl der Führungskräfte, deren langfristige Vergütung unter anderem an die Reduzierung von Treibhausgasemissionen gebunden wird, von weltweit 400 auf rund 2.000 erhöht. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Bekenntnis zu verantwortungsvollem Wirtschaften in allen Unternehmensbereichen.Zudem ist sich Mars, Incorporated der entscheidenden Rolle von Wissenschaft und Innovation bei der Bewältigung bevorstehender Herausforderungen bewusst und stellt daher den "Mars Sustainability Investment Fund" (MSIF) mit einem Gesamtvolumen von weltweit bis zu 250 Millionen US-Dollar vor. Das Unternehmen plant, diese Mittel sowohl über Beteiligungsfonds als auch durch direkte Investitionen einzusetzen. Der MSIF fokussiert sich auf drei Bereiche: Technologien zur Verringerung der Emissionen in der Landwirtschaft, innovative Zutaten und Rohstoffe mit geringeren Emissionen oder besseren ernährungsphysiologischen Eigenschaften sowie Verpackungslösungen der nächsten Generation, die auf Kreislauffähigkeit ausgelegt sind. Der MSIF baut auf den bestehenden Investitionen auf, mit denen Mars den "Sustainable in a Generation"-Plan vorantreibt.Nachhaltigkeitsbericht "Sustainable in a Generation Report"Den vollständigen "Sustainable in a Generation Report 2024" finden Sie unter: 2024 Sustainable in a Generation Report | Mars Global (https://www.mars.com/sustainability-plan/sustainability-report-progress)Dort erfahren Sie mehr über die Klimaschutzmaßnahmen von Mars, Incorporated, die Unterstützung von fast 850.000 Menschen entlang der gesamten Wertschöpfungskette sowie die Bereitstellung von 3,5 Milliarden ausgewogenen Mahlzeiten durch Mars Food & Nutrition im Jahr 2024 weltweit.Erfahren Sie zudem mehr über unseren Weg zu Netto-Null-Emissionen auf https://deu.mars.com/klimaziele (https://www.mars.com/de-de/news-and-stories/articles/klimaziele).*Mars, Incorporated hat sich zum Ziel gesetzt, seine Treibhausgasemissionen global bis 2030 um 50 % und bis 2050 um 80 % zu reduzieren (Vergleich zu Basisjahr 2015). In 2050 wird die verbleibende Menge an Treibhausgasen durch hochwertige Emissionsgutschriften ausgeglichen, um Netto-Null entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.***Mars in Deutschland gehört zum amerikanischen Familienunternehmen Mars, Incorporated, einem in mehr als 80 Ländern weltweit tätigen Markenartikelhersteller. 2024 erzielte Mars in Deutschland einen Umsatz von mehr als 2 Milliarden Euro. An seinen sechs Betriebsstandorten für die Geschäftsbereiche Mars Wrigley, Mars Pet Nutrition, Royal Canin und Mars Food & Nutrition beschäftigt das Unternehmen aktuell etwa 2.200 Mitarbeitende aus über 50 Nationen. Viele seiner Qualitätsmarken stellt Mars auch in Deutschland her.Weltbekannte Marken wie WHISKAS®, PEDIGREE®, SHEBA®, CESAR®, PERFECT FIT, KITEKAT®, FROLIC®, DREAMIES, CATSAN und ROYAL CANIN gehören zu Mars Petcare. Im Bereich Mars Wrigley sind es unter anderem die Marken M&M'S®, SNICKERS®, TWIX® und CELEBRATIONS® sowie WRIGLEY'S EXTRA® und AIRWAVES®. Für den Geschäftsbereich Mars Food & Nutrition stehen Marken wie BEN'S ORIGINAL, MIRÁCOLI® und EBLY®. Mars ist stolz auf die Auszeichnungen als Top-Arbeitgeber. So wurde Mars 2025 erneut als "kununu Top Company" ausgezeichnet. Das Familienunternehmen verfolgt den Leitsatz 'Die Welt, die wir uns morgen wünschen, beginnt damit, wie wir heute handeln'. Daher investiert Mars in den kommenden Jahren mehrere Milliarden US-Dollar, um innerhalb von einer Generation nachhaltig zu werden, daraus unter anderem 1 Milliarde US-Dollar in eine nachhaltigere Kakaolieferkette sowie 1 Milliarde US-Dollar zur Erreichung der Netto-Null Treibhausgas-Emissionen bis 2050. Lesen Sie hier (https://www.mars.com/de-de/news-and-stories/articles/klimaziele) mehr zu unseren Klimazielen.Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.mars.de.Folgen Sie uns auf linkedin.com/company/mars/, facebook.com/MarsKarriere und instagram.com/mars_karriere/.Pressekontakt:Mars GmbHPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitKarolin KöhlerT: +49 175 95 090 16E: presse@mars.deOriginal-Content von: Mars GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161463/6073633