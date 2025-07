ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 97 Euro auf "Buy" belassen. Wie mit der Gewinnwarnung Anfang Juni avisiert, seien nun auch die Mittelfristziele angepasst worden - allerdings nur bei der Wachstumserwartung, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach dem Zwischenbericht. Zusammenfassend sieht er keine neuen negativen Aspekte./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2025 / 06:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0LD6E6

© 2025 dpa-AFX-Analyser