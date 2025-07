Hamburg (ots) -Für 8 - 14-Jährige bietet der Lohmühlenpark in Hamburg St. Georg an sechs Terminen während der Schulferien Tagescamps mit Sport, Spiel und Spannung. Eine tolle Gelegenheit für die Kids, um neue Freundschaften zu schließen und aus dem Ferientrott rauszukommen. Die ganztägigen Camps werden durch erfahrene und qualifizierte Jugendgruppenleiter*innen betreut. Die Teilnahme ist kostenfrei, inklusive Mittagessen und kleinen Überraschungen. Die Teilnehmendenzahl ist auf 30 begrenzt.Es gibt sechs Termine, alle an einem Mittwoch: 30.7., 06.08., 13.08., 20.08., 27.08., und 03.09.2025. Beginn jeweils um 9:30 Uhr, Ende um 16:30 Uhr. Treffpunkt: Lohmühlenpark zwischen Bolzplatz und Spielplatz nahe der Langen Reihe.Veranstaltet werden die Feriencamps vom Wilhelmsburger Parksportinsel e.V. in Kooperation mit der SECURVITA Krankenkasse. Im Lohmühlenpark bieten die Kooperationspartner außerdem während des Sommers jeden Samstag und Sonntag Bewegungs- und Spielangebote für Familien an. Auch diese Angebote werden durch erfahrene und qualifizierte Jugendgruppenleiter*innen betreut.Weitere Informationen und Anmeldung:https://parksportinsel.de/events/feriencamps-lohmuehlenpark/Pressekontakt:Peter KuchenbuchPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitSECURVITALübeckertordamm 1 - 320099 HamburgTel. +49 (0)40-386080-30Fax +49 (0)40-386080-90Email peter.kuchenbuch@securvita.dewww.securvita.deOriginal-Content von: SECURVITA Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8075/6073639