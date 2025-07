DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich dank guter US-Vorgaben - Festerer Yen belastet in Tokio

DOW JONES--Überwiegend im Plus haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Donnerstag gezeigt. Die Kurse folgten den US-Börsen nach oben. Diese hatten ungeachtet der jüngsten Entwicklungen im Zollstreit zugelegt, nachdem das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung Zinssenkungshoffnungen genährt hatte. Aus dem Protokoll war hervorgegangen, dass eine Mehrheit der Fed-Vertreter Zinssenkungen zum Jahresende hin für denkbar hielt. Vor allem Technologiewerte waren gesucht. Der Nasdaq-Composite erreichte ein Rekordhoch, und der Marktwert der KI-Wette Nvidia knackte erstmals die Marke von 4 Billionen Dollar.

Gegen die positive Tendenz in der Region ging es mit dem Nikkei-225-Index in Tokio um 0,4 Prozent nach unten auf 39.646 Punkte. Marktteilnehmer verwiesen auf den Zollstreit. Die Verhandlungen zwischen Tokio und Washington über ein neues Handelsabkommen seien ins Stocken geraten, hieß es. Die Aufwertung des Yen zum US-Dollar belastete die Aktien exportorientierter japanischer Unternehmen zusätzlich. Die japanische Währung war Händlern zufolge als "sicherer Hafen" gesucht, nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch Zölle von 50 Prozent auf Einfuhren aus Brasilien festgesetzt hatte - den bislang höchsten Satz im aktuellen Handelsstreit. Der Dollar kostete etwa 146,20 Yen. Um die gleiche Zeit am Mittwoch waren es etwa 146,75 Yen.

In Shanghai schloss der Composite-Index mit einem Plus von 0,5 Prozent. Der Hang-Seng-Index in Hongkong notierte im späten Handel 0,5 Prozent höher. China Northern Rare Earth sprangen in Shanghai um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben. Das auf sogenannte leichte seltene Erden spezialisierte Unternehmen hatte auf einer Investorenveranstaltung von einer Erholung der Exporte im Juni berichtet. Die Gesellschaft geht nun davon aus, dass der Gewinn im ersten Halbjahr 2025 mehr das 21-Fache des im vergleichbaren Vorjahreszeitraum erzielten Gewinns betragen wird. Seltene Erden waren ein zentrales Thema im Handelsstreit zwischen Washington und Peking. China hat kürzlich die Exportbeschränkungen für diese Stoffe gelockert, nachdem die USA ihrerseits einige Handelsbeschränkungen aufgehoben hatten. China Northern Rare Earth teilte am Donnerstag mit, man habe einen strategischen Plan ausgearbeitet, um die aus dem Handelsstreit resultierende Unsicherheit zu kompensieren und die Produktion zu stabilisieren.

In Soul verbesserte sich der Kospi um 1,6 Prozent. Die südkoranische Zentralbank hatte ihren Leitzins wie weithin erwartet unverändert belassen, Beobachter halten es aber für möglich, dass die Bank of Korea im späteren Jahresverlauf die Zinsen senkt, da die bislang ergriffenen Maßnahmen zur Ankurbelung der heimischen Wirtschaft nicht ausreichten. Die positiven Vorgaben von Nvidia verhalfen dem Indexschwergewicht Samsung Electronics zu einem Anstieg um 1 Prozent. SK Hynix gewannen 5,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.589,20 +0,6% +5,3% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.646,36 -0,4% -0,5% 08:30 Kospi (Seoul) 3.183,23 +1,6% +32,7% 08:30 Schanghai-Comp. 3.509,86 +0,5% +4,3% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.006,80 +0,5% +20,4% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1734 0,1 1,1723 1,1725 +13,2% EUR/JPY 171,55 0,0 171,48 172,02 +5,4% EUR/GBP 0,8618 -0,1 0,8626 0,8620 +4,2% GBP/USD 1,3615 0,2 1,3588 1,3602 +8,6% USD/JPY 146,20 -0,1 146,28 146,72 -6,8% USD/KRW 1.371,60 -0,2 1.374,07 1.374,99 -7,1% USD/CNY 7,1512 -0,0 7,1542 7,1565 -0,7% USD/CNH 7,1792 -0,0 7,1824 7,1827 -2,1% USD/HKD 7,8500 0,0 7,8494 7,8500 +1,0% AUD/USD 0,6559 0,3 0,6536 0,6540 +5,5% NZD/USD 0,6015 0,2 0,6001 0,6006 +7,1% BTC/USD 111.290,85 0,3 110.910,15 108.840,45 +15,2% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,42 68,38 +0,1% +0,04 -4,9% Brent/ICE 67,63 67,61 +0,0% +0,02 -6,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.327,78 3.313,81 +0,4% +13,97 +25,8% Silber 31,19 31,03 +0,5% +0,16 +12,6% Platin 1.162,35 1.153,42 +0,8% +8,93 +32,7% Kupfer 5,58 5,44 +2,6% 0,14 +32,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewaehr) ===

July 10, 2025 03:15 ET (07:15 GMT)

