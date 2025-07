München (ots) -- Tochter Joelina zieht aus- Dannis "Playboy"-Traum - so haben ihre Kinder reagiert- Am Donnerstag, den 10. Juli 2025 um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI und vorab auf RTL+Tränen, Träume, Tapetenwechsel - bei den Büchners geht's rund! Die älteste Tochter Joelina zieht für ihren neuen Job als Flugbegleiterin nach Hamburg. Der Abschied fällt schwer - vor allem wegen eines heftigen Streits mit Schwester Jada. Und: Dannis großer Traum wird wahr! Der "Playboy" möchte ein Shooting mit ihr machen! Wie reagiert die Familie auf den Plan? Wenig später die nächste Hürde: Die Familie muss umziehen - und das schneller als gedacht. Die neue Folge "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen", am 10. Juli 2025 um 21:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+ zu sehen.Die Büchners sind zurück! Und bereits in der ersten Folge überschlagen sich die Ereignisse. Die älteste Tochter Joelina verlässt als Erste das Nest und zieht für ihren Job als Flugbegleiterin nach Hamburg. Während sie ihre Sachen packt, eskaliert ein Streit mit Schwester Jada. Ein emotionaler Moment, der ihr den Abschied besonders schwer macht. Können sich die beiden Schwestern wieder zusammenraufen?Dannis großer Traum wird wahr! Der "Playboy" hat angerufen und möchte ein Shooting mit ihr machen! Mit Feuereifer entwickelt sie einen Fitnessplan für sich, schließlich möchte sie aller Welt zeigen, dass auch eine Fünffach-Mama sexy ist. Zuhause beruft Danni ein Familienmeeting ein. Wie reagieren ihre Kinder auf den "Playboy"-Plan?Etwas später sind die Büchners wieder in Aufruhr, denn die Familie zieht um - und das sogar sofort! Schon lange ist Danni auf der Suche nach einem neuen Haus, das alte ist zu groß und zudem hat sich dort auch noch Schimmel gebildet. Als Danni das Angebot für ein neues Haus erhält, zögert sie keine Sekunde. Doch ein Umzug mit vier Kindern ist kein leichtes Unterfangen, der Stresspegel steigt!"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wird von Picture Puzzle Medien produziert. Ausstrahlung der Folge am Donnerstag, den 10. Juli 2025, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI und sieben Tage vorab auf RTL+.Über "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen":Mehr als neun Jahre war Danni Büchner fester Bestandteil der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland". Damals lernte sie ihren 2018 verstorbenen Ehemann Jens Büchner kennen. Seitdem kämpft sie sich als Single-Mutter durchs Leben. Zu ihrer Rasselbande gehören die erwachsenen Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas, sowie die Zwillinge aus der Beziehung mit Jens, Jenna und Diego. Bei RTLZWEI gewährt Danni in ihrer eigenen Doku-Soap nun Einblicke in ihr Leben als Fünffachmama und Geschäftsfrau.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100933361