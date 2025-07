Traton meldete für das 2. Quartal '25 einen Absatz von 80.000 Fahrzeugen, was nach einem schwachen 1. Quartal einem Anstieg von nur 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im ersten Halbjahr '25 sank der Absatz um 4 % gegenüber dem Vorjahr auf 153.100 Fahrzeuge. Während die europäischen Märkte erste Anzeichen einer Stabilisierung zeigen, steht die Nachfrage in Brasilien aufgrund von Inflation und steigenden Zinsen sowie in den USA aufgrund politischer und tariflicher Unsicherheiten weiterhin unter Druck. Das bescheidene Wachstum im zweiten Quartal spiegelt weitgehend eine schwache Vergleichsbasis wider und sollte nicht als Wendepunkt interpretiert werden. Trotz der Konsensprognosen, die eine deutliche Erholung im 4. Quartal vorhersagen, bleiben wir angesichts der anhaltenden Risiken und der begrenzten Katalysatoren für eine nachhaltige kurzfristige operative Verbesserung zurückhaltend. Wir behalten unser SELL-Rating mit einem Kursziel von EUR 23,00 bei. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/traton-se





© 2025 AlsterResearch