Berlin (ots) -Beim SPA STAR® Award 2025, dem bedeutendsten Preis der Spa- und Wellnessbranche im deutschsprachigen Raum, wurde das Berliner Inanna Medical Spa gleich doppelt ausgezeichnet:1. Platz - Publikumspreis 20252. Platz - Kategorie "Bestes Medical Spa Konzept"Die feierliche Preisverleihung fand anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der renommierten SPA STAR® Awards statt - organisiert von der redspa media GmbH, Herausgeberin des Fachmagazins SPA Inside. Die Auszeichnung gilt als eine der einflussreichsten Ehrungen für Exzellenz, Innovation und Gästeorientierung in der europäischen Spa- und Ästhetik Branche.Die Inanna-Methode® - Wissenschaft trifft MenschlichkeitIm Zentrum dieses Erfolgs steht die Inanna-Methode® - ein medizinisch fundiertes, ganzheitlich strukturiertes System, das sieben eng miteinander vernetzte Säulen vereint: präzise Diagnostik, regenerative Medizin, Mikronährstofftherapie, Haut- und Haarverjüngung, manuelle Körperarbeit, ästhetische Verfeinerung und individuelle Begleitung."Diese Auszeichnung ist für uns deshalb so besonders, weil sie nicht nur unser Konzept, sondern vor allem das Vertrauen und die emotionale Resonanz unserer Gäste ehrt," sagt Anna Baret Gulueva, Geschäftsführerin von Inanna Medical Spa. "Die Inanna-Methode® wurde entwickelt, um sichtbar zu wirken, spürbar zu stärken - und innerlich wie äußerlich zu erneuern."Inanna steht für eine neue Generation ästhetischer Medizin, in der wissenschaftliche Präzision, ethische Verantwortung und menschliche Tiefe untrennbar miteinander verbunden sind.Vertrauen, das bleibtDer Gewinn des Publikumspreises basiert auf echten Gästebewertungen und ist Ausdruck gelebter Exzellenz, nicht nur in Ergebnisqualität, sondern auch in Beziehungskultur.Der zweite Platz in der Kategorie "Medical Spa Konzept" würdigt die konsequente Strategie hinter Inanna: ein ethisch fundiertes, evidenzbasiertes Modell, das langfristige Hautgesundheit, authentische Ästhetik und bewusste Hautpflege miteinander verbindet.Über InannaInanna Medical Spa, gegründet 2022 im Herzen Berlins, steht für eine neue Definition ganzheitlicher Haut- und Gesundheitsästhetik. Das mehrfach ausgezeichnete, CIDESCO-zertifizierte Haus vereint modernste medizinische Verfahren, biomolekulare Diagnostik, manuelle Therapien und hochwirksame Pflege in einem integrierten Erlebnis, das weit über klassische Schönheitsbehandlungen hinausgeht. Mit spezialisierten Wellness- und Pflegeprogrammen für Schwangerschaft (MamiSpa®) und Krebserkrankungen (OncoSpa®) begleitet Inanna Menschen auf ihrer persönlichen Reise zu natürlicher Ausstrahlung, bewusster Hautalterung und spürbarem innerem Gleichgewicht.Die Inanna Erfahrung: Erleben, Erstrahlen, ErneuernWeitere Informationen zur Inanna Methode® und unseren Angeboten finden Sie auf unserer Website https://inanna.beauty oder telefonisch unter 0800 0808 800.Inanna - Für Menschen, die nicht jünger wirken möchten, sondern schöner leben.Pressekontakt:Inanna GmbHAnna Baret GuluevaCharlottenstraße 1910117 BerlinTelefon: 0800 0808 800E-Mail: keepshining@inanna.beautyWeb: https://inanna.beauty