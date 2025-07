Vaduz (ots) -Am 8. und 9. Juli 2025 reiste Regierungschefin Brigitte Haas zum Antrittsbesuch nach Wien und traf sich zu Arbeitsgesprächen mit Bundeskanzler Christian Stocker und Finanzminister Markus Marterbauer. Ein Abendessen mit dem Vorstand der LLB Österreich sowie Mediengespräche mit der Austria Presse Agentur (APA) ergänzten das Programm.Die Beziehung Liechtensteins zu Österreich basiert auf nachbarschaftlicher Verbundenheit, gemeinsamen europäischen Werten, gegenseitigem Vertrauen, intensiver Zusammenarbeit und einer gemeinsamen Vision für die zukünftige Entwicklung der Region. Der Antrittsbesuch brachte diese enge Verbundenheit und Partnerschaft zwischen Österreich und Liechtenstein zum Ausdruck.Im Zentrum der Gespräche mit Bundeskanzler Christian Stocker standen europapolitische Themen, darunter die 30-jährige Mitgliedschaft Liechtensteins im Europäischen Wirtschaftsraum. Ebenso prägten die US-Handelspolitik und ihre Auswirkungen auf den globalen Handel das Treffen. Bei den bilateralen Themen wurden die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen, die Folgen des Ukraine-Krieges sowie insbesondere eine mögliche verstärkte Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich diskutiert. Abschliessend vereinbarten Regierungschefin Haas und Bundeskanzler Stocker, die bilateralen Beziehungen weiter zu vertiefen und sich in europäischen Fragen eng abzustimmen.Beim Arbeitsgespräch mit dem österreichischen Finanzminister Markus Marterbauer fand ein Austausch zu Wirtschafts- und Finanzplatzthemen statt. So wurde die Wirtschaftslage in beiden Ländern angesprochen. Weitere Schwerpunkte des Treffens bildeten die Bestrebungen der EU zur Entbürokratisierung, insbesondere die Omnibus-Pakete, sowie Liechtensteins Beitritt zum Internationalen Währungsfonds (IWF) und die gegenseitige Unterstützung.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 7437eve.beck@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100933362