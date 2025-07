Europas Vorzeigeveranstaltung bringt die Batterie- und EV-Industrie vom Zellendesign bis zu politischen Rahmenbedingungen voran

STUTTGART, DEUTSCHLAND / ACCESS Newswire / 10. Juli 2025 / The Battery Show Europe und die Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo Europe, die zeitgleich mit dem Energy Storage Summit Germany (ESG) stattfanden, begrüßten über 17.000 Fachleute aus der Branche und mehr als 1.100 Aussteller in der Messe Stuttgart. Diese kombinierte Veranstaltung ist der einzige Ort, an dem die gesamte Lieferkette für fortschrittliche Batterie-, Elektro- und Hybridfahrzeugtechnologie und Energiespeicherung unter einem Dach zu finden ist. Von bahnbrechenden Technologien und Einblicken in die Politik bis hin zu praktischen Vorführungen und globalen Partnerschaften - die Veranstaltung im Jahr 2025 spiegelt das rasante Tempo der Branchenentwicklung und die wachsende internationale Bedeutung wider.

Bei den Hauptvorträgen der dreitägigen Veranstaltung kamen hochkarätige Redner aus der Batterie-, Automobil- und Energiebranche zu Wort, darunter BMW Group, Verkor, Mercedes-Benz, CATL und Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Die Präsentationen beleuchteten den Schnittpunkt von Innovation, Politik und Skalierbarkeit und boten strategische Perspektiven für die Zukunft der Elektrifizierung und Energiespeicherung weltweit. Der erfolgreiche Networking-Empfang am Eröffnungsabend, der mit einer offiziellen Begrüßung durch Dr. Patrick Rapp, Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus der baden-württembergischen Landesregierung, begann, bot den Teilnehmern eine wertvolle Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Ideen auszutauschen. Dies markierte den Beginn einer exklusiven Partnerschaft, in deren Rahmen die Landesregierung 2026 und darüber hinaus die Schirmherrschaft über The Battery Show Europe übernehmen wird.

"In der sich wandelnden Landschaft von heute müssen Unternehmen Wert und Umfang neu definieren, während sie sich durch immer komplexere Lieferketten und zunehmenden Wettbewerb bewegen", erklärt John Lewinski, Executive Vice President, Informa Markets Engineering. "Das hohe Niveau der Gespräche, der Start neuer Initiativen und die außergewöhnliche Teilnehmerzahl zeigen einen Markt, der nicht nur expandiert, sondern die globalen Energie- und E-Mobilitätssysteme aktiv umgestaltet."

Das Konferenzprogramm, an dem führende Vertreter von ACC, Ampere, Daimler, ExxonMobil, Lyten, NIO, Scania, Siemens und anderen beteiligt waren, umfasste mehr als 32 Stunden an von Experten geleiteten Inhalten, die sich auf drei Schwerpunktthemen verteilten: Advanced Battery Technologies (fortschrittliche Batterietechnologien), wobei die neuesten Durchbrüchen in der Material- und Zellchemie erörtert wurden; Battery Production and Vehicle Integration (Batterieproduktion und Fahrzeugintegration) mit Schwerpunkt auf Produktionsskalierung und Technik auf Systemebene; und Geopolitics, Trade & Supply Chain Resilience (Geopolitik, Handel und Widerstandsfähigkeit der Lieferkette), wobei der Schwerpunkt auf politischen Trends und Rohstoffsicherheit lag. Eine Neuheit für 2025, das Battery Tech Theater in Halle 7, bot kostenlose Fortbildungsveranstaltungen auf der Ausstellungsetage an, womit alle Teilnehmern Zugang zu technischen Einblicken erhielten.

Mehrere andere neue Funktionen wurden eingeführt, um das Engagement zu erhöhen und die Gespräche in der Branche voranzutreiben. Die von Parker Lord gesponserte Veranstaltung Women in EV Lunch brachte Fachleute zusammen, um weibliche Führungskräfte im Bereich der sauberen Technologien ins Rampenlicht zu rücken. Bei der neu ins Leben gerufenen Pitch Breakfast-Reihe fanden rasante Präsentationen von Start-ups statt, die Innovationen und Vermarktungsstrategien in der Frühphase behandelten. Die Veranstaltungen ermöglichten es aufstrebenden Akteuren, mit Vertretern von Mercedes-Benz, CATL, NIO und Volta Energy Technologies ins Gespräch zu kommen, was das Engagement der Branche für die Unterstützung und das Aufsuchen von Lösungen der nächsten Generation deutlich machte.

Der Aufbau von Beziehungen bleibt ein zentraler Bestandteil der Veranstaltung. Jeder Morgen begann mit einem Networking Breakfast, das von Hexagon Manufacturing Intelligence, ReCharge und Bloomberg NEF ausgerichtet wurde und informelle Diskussionen und den Wissensaustausch unter Gleichgesinnten förderte. Das Debüt der Customer Experience Lounge fügte dem Engagement der Community eine neue Dimension hinzu, indem sie die Teilnehmer zu Echtzeit-Feedback einlud und damit den Fokus der Veranstaltung auf kontinuierliche Verbesserung und Reaktionsfähigkeit unterstrich.

"Die europäische Batterieindustrie steht in einem harten Wettbewerb mit aufstrebenden Märkten, Herausforderungen in der Lieferkette und einem globalen Handelskrieg", sagte Michael Anderson, Chefredakteur von Battery Technology. "Bei The Battery Show Europe wurden jedoch zwei Dinge deutlich, die Hoffnung machen. Erstens brachte sie Branchenführer in zahlreichen Konferenzsitzungen zusammen, um den Weg der Branche in die Zukunft zu diskutieren und zu erörtern. Und zweitens bot sie hochmodernen technischen Lösungen für die Batterieproduktion in allen Gängen. Man muss aus dieser Veranstaltung mit neuer Hoffnung für die Branche hervorgehen."

Auf der Ausstellungsfläche waren Vertreter aus allen Sektoren und Märkten weltweit zu finden, einschließlich namhafter Aussteller wie BECKHOFF, Bosch Rexroth, Dow, Henkel, Schunk, Dürr/ GROB und Honeywell, die Lösungen über die gesamte technologische Wertschöpfungskette hinweg präsentierten. Ergänzend zur Industriepräsenz veranstaltete VDMA kostenlose Führungen durch die wichtigsten Ausstellungsbereiche mit den Schwerpunkten Elektrodenproduktionsgeräte, Zellproduktionsgeräte, Automatisierungsgeräte, digitale Lösungen und Qualität, um den direkten Kontakt zwischen Besuchern und Lösungsanbietern zu erleichtern. Mit der Unterstützung von über 40 Medienpartnern und Verbänden aus der Branche konnte die Veranstaltung ihren Status als maßgeblicher Treffpunkt für das globale Batterie-Ökosystem untermauern.

Von der Skalierung der Produktionskapazitäten und der Stärkung der Widerstandsfähigkeit der Lieferkette bis hin zum Umgang mit sich entwickelnden rechtlichen Rahmenbedingungen und der Förderung strategischer globaler Partnerschaften bot die Veranstaltung 2025 ein zeitgemäßes Forum, um branchenkritische Themen anzusprechen. Die Gespräche auf der Messe betonten die Dringlichkeit einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, um die Entwicklung der Batterielieferkette zu beschleunigen und den Übergang zu sauberer Mobilität und nachhaltigen Energiesystemen voranzutreiben. Mit einem jährlichen Batteriebedarf von über 1 Terawattstunde (TWh) und einem Absatz von 17 Millionen Elektroautos im Jahr 2024 spiegeln die Technologien, Partnerschaften und Erkenntnisse, die auf der Battery Show Europe vorgestellt wurden, wider, wohin sich die Branche bewegt, und warum sie der wichtigste Ort ist, um den Dialog zu führen und die globale Dynamik voranzutreiben.

The Battery Show Europe wird vom 9. bis 11. Juni 2026 in die Messe Stuttgart, Deutschland, zurückkehren. Bleiben Sie über die Veranstaltung auf dem Laufenden: www.thebatteryshow.eu

Die Gespräche werden vom 6. bis 9. Oktober auf The Battery Show North America in Detroit, Michigan, fortgesetzt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.thebatteryshow.com

Über The Battery Show

The Battery Show ist die größte und umfassendste Veranstaltung für moderne Batterietechnologie, die zusammen mit der Electric & Hybrid Vehicle Technology Expo stattfindet, der einzigen Messe und Konferenz, die ausschließlich der modernen Batterie und dem Antriebsstrang von Elektro- und Hybridfahrzeugen gewidmet ist. Besucher unserer Messen können die neuesten Produkte, Technologien und Lösungen von nahezu 1.000 Herstellern erleben und kennenlernen, sich mit Zehntausenden von Teilnehmern vernetzen und auf eine breite Palette an Informationen über verschiedene Bereiche hinweg und technische Sessions zugreifen. The Battery Show wird von Informa Markets Engineering ausgerichtet und schließt The Battery Show Europe, The Battery Show North America und The Battery Show India ein. Im Jahr 2025 wird Informa Markets Engineering The Battery Show South und The Battery Show Asia einführen. Zu den aufgeführten Medienpartnern gehören Battery Technology and DesignNews von Informa Markets. Weitere Informationen erhalten Sie unter informamarkets.com.

Über Informa Markets Engineering

Das Engineering-Portfolio von Informa Markets, einer Tochtergesellschaft von Informa plc (LON:INF), ist der führende Ausrichter von B2B-Veranstaltungen, Herausgeber und Anbieter digitaler Medien für die weltweite fortschrittliche, technologiebasierte Fertigungsindustrie im Wert von 3 Billionen $. Unsere Druck- und Elektronikprodukte liefern zuverlässige Informationen für den Engineering-Markt und nutzen unsere proprietäre Datenbank mit 1,3 Millionen Namen, um Lieferanten mit Käufern und Einflussnehmern zu verbinden. Wir richten mehr als 50 Veranstaltungen und Konferenzen in Dutzend Ländern aus, um Fertigungsexperten aus der ganzen Welt zu vernetzen. Das Engineering-Portfolio wird von Informa organisiert, dem weltweit führenden Messeveranstalter, der eine Vielzahl spezialisierter Märkte zum Leben erweckt, Chancen erschließt und ihnen dabei hilft, 365 Tage im Jahr zu wachsen. Weitere Informationen finden Sie unter informamarkets.com.

Medienkontakt

Informa Markets Engineering

mailto:EngineeringPR@informa.com

+44 (0) 20 8052 0400

QUELLE: INFORMA MARKETS - ENGINEERING

