Vancouver, British Columbia, 10. Juli 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) ("Neotech" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Munich Mining Partners GmbH ("MMP") mit der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Marketing und Investor Relations in Europa beauftragt hat.

Die Firma MMP hat ihren Sitz in Frankfurt (Deutschland) und wird mit den zu erbringenden Dienstleistungen darauf abzielen, den Bekanntheitsgrad von Neotech bei Anlegern in Europa zu erhöhen. Die Vereinbarung zwischen MMP und NTMC sieht eine Kombination der folgenden Leistungen vor: Erstellung von Inhalten, Web-Entwicklung, digitales Marketing, hauptsächlich über Google Ads und ähnliche Plattformen, Publikationsdienste, Medieneinkauf und -verbreitung. Die Dienstleistungen im Rahmen der Vereinbarung werden von Peter Krah mit Sitz in der Hauptstraße 82, Floh-Seligenthal, Deutschland, erbracht, der unter pk@mmp-mining.de und +49 176 99096054 erreichbar ist. Die Erbringung der Dienstleistungen beginnt am 10. Juli 2025 und erfolgt auf monatlicher Basis zu Kosten von 28.500 $ pro Monat. Alle Gebühren und Ausgaben werden aus dem Betriebskapital (Working Capital) gezahlt. MMP steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen und hält weder eine direkte noch eine indirekte Beteiligung am Unternehmen oder seinen Wertpapieren, noch hat die Firma das Recht oder die Absicht, eine solche Beteiligung zu erwerben. Die Marketingleistungen werden unmittelbar eingeleitet. Die Vereinbarung zwischen MMP und NTMC ist Gegenstand der Offenlegungspflicht des Unternehmens gegenüber der CSE.

Neotech Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Rechtsprechungen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, einschließlich des in Apatit lagernden Seltenerdmetallprojekts Hecla-Kilmer, welches sich in 20 Kilometer Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 Megawatt) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie auch die Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens.

Reagan Glazier, CEO und Direktor

mailto:reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" dar. Alle Aussagen oder Informationen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen bzw. Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie "erwartet", "nimmt an", "glaubt", "plant", "schätzt", "beabsichtigt", "zielt darauf ab", "Ziele", "potenziell", "Vorhersagen", "Zielsetzungen", "Potenzial" oder Abwandlungen davon bzw. an Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden", oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können als zukunftsgerichtete Informationen erachtet werden. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens basieren auf den Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung und beinhalten unter anderem Informationen über das Erreichen einer Bauentscheidung sowie den Zeitplan und die Ergebnisse dieser Entscheidung. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Annahmen, Überzeugungen, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern sollten oder andere Ereignisse eintreten, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80304Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=80304&tr=1



