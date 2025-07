DJ PTA-News: Frequentis AG: FREQUENTIS modernisiert Luftfahrtdatenmanagement für georgische Flugsicherung

Frequentis AG: FREQUENTIS modernisiert Luftfahrtdatenmanagement für georgische Flugsicherung

Wien (pta000/10.07.2025/10:07 UTC+2)

• Sakaeronavigatsia modernisiert sein Luftfahrtdatenmanagement mit einem Upgrade von Frequentis, das die Einhaltung

internationaler Standards gewährleistet. • Das neue System erlaubt eine reibungslose Integration in die Europäische Luftfahrtdatenbank, optimiert

Arbeitsabläufe und stärkt Georgiens Position in der globalen Luftfahrt.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Frequentis ein zuverlässiger Partner von Sakaeronavigatsia, der georgischen Flugsicherung, und stellt Lösungen für das Aeronautical Message Handling System (AMHS) sowie das Aeronautical Information Management (AIM) bereit. Mit dem aktuellen Upgrade modernisiert Sakaeronavigatsia sein AIM-System, um den wachsenden internationalen Standards gerecht zu werden und neue betriebliche Anforderungen zu erfüllen.

Das Upgrade optimiert die Verwaltung und den Austausch von Luftfahrtdaten durch die moderne AIM-Datenbank CADAS-AIMDB, die den Standards der europäischen Behörden und der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation (ICAO) entspricht. Die CADAS-AIMDB nutzt ein standardisiertes Format, um essenzielle Luftfahrtdaten wie Airspace-Strukturen und Flugabläufe auszutauschen, und ermöglicht so eine nahtlose Integration mit der European Aeronautical Database (EAD).

"Frequentis ist seit vielen Jahren ein vertrauensvoller Partner, und diese jüngste Zusammenarbeit hat unsere Beziehung weiter gefestigt. Das neue AIM-System ist für uns ein Fortschritt. Es ermöglicht uns, Prozesse zu optimieren und unsere Stakeholder in Georgien noch besser zu unterstützen", erklärt Giorgi Edisherashvili, Geschäftsführer bei Sakaeronavigatsia.

Zu den zentralen Vorteilen gehören die Fähigkeit, digitale ICAO-Datensätze zu erstellen und zu veröffentlichen sowie verbesserte Arbeitsabläufe und erweiterte Prüfmechanismen. Zusätzlich wird Frequentis Sakaeronavigatsia bei der Modernisierung seines AIP-Tools (Aeronautical Information Publication) unterstützen, einem zentralen Dokument, das wesentliche Informationen zum Flugbetrieb wie Flughäfen, Luftraum und Navigationshilfen bereitstellt.

"Dieses Projekt stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein in unserer langjährigen Partnerschaft mit Sakaeronavigatsia dar. Wir sind stolz darauf, Georgiens bedeutende Rolle im internationalen Luftfahrtnetzwerk zu stärken", sagt Josef Kutschi, Geschäftsführer von Frequentis Comsoft.

Über FREQUENTIS Comsoft

Frequentis Comsoft ist seit 2016 das Kompetenzzentrum für AMHS, AIM, Surveillance-Technologien und ATM-Systeme innerhalb der Frequentis-Gruppe. Frequentis Comsoft bietet softwarezentrierte Lösungen, die einen Großteil der Surveillance-Datenkette abdecken: über die Verteilung und Verarbeitung bis hin zur Anzeige.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.400 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

