DJ SENTIMENT/Bullen-Laune nur leicht reduziert

DOW JONES--Etwas reduziert hat sich die Bullen-Stimmung an der Wall Street in der abgelaufenen Woche. Allerdings war es davor zu einem derart kräftigen Stimmungsumschwung gekommen, dass die Anlegerlaune sich nunmehr nur als normalisiert darstellt. Das Bullen-Lager reduzierte sich laut der aktuellen Umfrage des Anlegerverbandes AAII in den USA auf 41,4 Prozent nach 45,0 Prozent in der Vorwoche. Die Bären erhöhten sich aber nur leicht auf 35,6 nach 33,1 Prozent in der Vorwoche. Per Saldo überwiegt damit die positive Stimmung an den US-Börsen weiterhin deutlich.

Für Deutschland stellt Sentiment-Experte Joachim Goldberg im Rahmen seiner Umfrage für die Börse Frankfurt keine klaren Stimmungstendenzen fest. Während die Preise deutscher Bluechips stiegen, halte die geopolitische Anspannung an. Goldberg spricht daher von "zwei verschiedenen Bühnen", auf denen Anleger unterwegs seien. Auf der einen Seite habe es drastische Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegeben, auf der anderen Seite einen Aktienmarkt, der das Zolldrama als "fast schon langweilig" bewerte.

Es scheine, als hätten sich viele Börsianer, weil sich die ganze Geschichte so lange hinziehe, bereits an mögliche negative Auswirkungen der Handelszölle gewöhnt oder reagierten aus Erleichterung, weil es für die Eurozone noch keinen "Zollbrief" gegeben habe. Unter den institutionellen Anlegern sei nur ein kleiner Teil am jüngsten Kursanstieg beteiligt gewesen, bei den Privatanleger hätten sich überwiegend nur Pessimisten ins neutrale Lager gesellt. Per Saldo wertet Goldberg das Börsen-Sentiment daher als günstig für den DAX.

July 10, 2025 04:07 ET (08:07 GMT)

