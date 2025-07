In Österreich wurden im ersten Halbjahr 31.534 Elektro-Pkw neu zugelassen und damit 42,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Sie erreichten einen Anteil von 22 Prozent an allen Pkw-Neuzulassungen. Im Elektroauto-Modellranking lag im ersten Halbjahr das Tesla Model Y vorne - mit Abstand. Damit waren die rein elektrischen Autos unter allen Neuzulassungen im ersten Halbjahr in Österreich die drittbeliebteste Antriebsart. Wie in Deutschland liegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...