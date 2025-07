Tübingen/Krems (ots) -Zahnfleischentzündungen und Parodontitis gelten oft als Folge unzureichender Mundhygiene. Dabei sind sie in vielen Fällen Ausdruck chronisch entzündlicher Prozesse, die weit über die Mundhöhle hinausreichen. Gerade bei Menschen mit systemischen Belastungen wie Diabetes, Gefäßerkrankungen, Autoimmunprozessen, während hormoneller Umstellungen oder unter anhaltendem Stress zeigen klassische Prophylaxemaßnahmen wie die professionelle Zahnreinigung häufig zu wenig Wirkung."Wir müssen bei chronischen Entzündungen im Mundraum ganzheitlich denken. Wenn systemische Faktoren eine Rolle spielen, helfen lokale Maßnahmen allein oft nicht mehr weiter", sagt Univ.-Prof. Dr. Rainer Hahn, Leiter der Abteilung Präventive Zahnmedizin an der Danube Private University in Krems, Österreich.Mit diesem Ansatz präsentiert das Unternehmen Cumdente ein neues, systemisch wirkendes Therapiekonzept: OraLactin PowerPulse - ein funktioneller Powerdrink zur gezielten Unterstützung des Immunsystems, des oralen Mikrobioms und der Entzündungsregulation von innen heraus.PowerPulse - das neue Prinzip der EntzündungspräventionDer Gesundheitsdrink kombiniert:- hochwertiges Molkenprotein - unterstützt die Regeneration, stärkt das Immunsystem und fördert die Produktion entzündungsregulierender Myokine im Muskelstoffwechsel- natürliches Rote-Bete-Pulver - liefert Nitrat, das im Mund zu Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird. Dies verbessert die Durchblutung, unterstützt das Gefäßsystem und kann zur natürlichen Blutdruckregulation beitragen- konzentrierte Beerenextrakte mit Polyphenolen - wirken entzündungshemmend und antioxidativDer Effekt: Entzündungen im Mund und Körper können gebremst, Rückfälle reduziert und das orale Mikrobiom stabilisiert werden. OraLactin PowerPulse ergänzt somit die klassische Parodontaltherapie um eine ernährungsmedizinische Komponente, die in Phasen erhöhter Belastung wertvolle Unterstützung bietet.Erhältlich ist das Produkt als 320g Dose oder neu als praktisches 20g Sachet - ideal für die tägliche Anwendung in kaltem Wasser oder Mandelmilch.360°-Zahngesundheit mit ApaCare OraLactinIn Kombination mit der bewährten ApaCare OraLactin Zahncreme und Mundspülung mit probiotischer Wirkung entsteht ein ganzheitliches 3-Komponenten-System: lokal wirksam im Mund - und gleichzeitig systemisch unterstützend für den gesamten Organismus."Gesund beginnt im Mund - aber endet nicht dort", so Prof. Hahn.Recall neu gedacht: Gesundheit erhalten statt nur reinigenMit OraLactin PowerPulse wird aus einer herkömmlichen Zahnreinigung eine ganzheitliche Gesundheitsmaßnahme. Gerade bei empfindlichen oder vorerkrankten Patienten kann das Konzept helfen, Krankheitsfortschritte zu bremsen, Rückfälle zu vermeiden und die individuelle Mundgesundheit langfristig zu stabilisieren - auch bei verlängerten Recallintervallen.Jetzt erhältlich bei www.apacare.de oder im online HandelAuch in Apotheken, Drogeriemärkten und bei vielen zahnärztlichen Praxen.Pressekontakt:Cumdente GmbHinfo@cumdente.deTel. 07071 /9755721Original-Content von: Cumdente GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100097902/100933366