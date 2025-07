München (ots) -Der Medien-Club München e.V. hat in seiner Mitgliederversammlung am 8. Juli 2025 in München seinen Vorstand gewählt und den Medien- und Bildungsexperten Udo Hahn einstimmig als Vorsitzenden des Vorstandes wiedergewählt. Er übt diese Funktion seit 2021 aus. Hahn ist Direktor der Evangelischen Akademie Tutzing am Starnberger See. Die Amtszeit für den Vorstand beträgt zwei Jahre.Als stellvertretende Vorsitzende wurde Petra Fink-Wuest (Fink-Wuest Kommunikation GmbH) bestätigt. Sie übernimmt auch weiterhin die Öffentlichkeitsarbeit für den Verein. Zur neuen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden wählte die Mitgliederversammlung Annette Kümmel. Sie folgt auf Barbara Schardt (freie Medienberaterin), die dem Vorstand künftig als Beisitzerin angehört. Dr. Markus Riese (Bayerischer Rundfunk) wurde als Beisitzer bestätigt. Neue Besitzerin ist Stephanie Pedros (Gründerin und Geschäftsführerin der gleichnamigen Künstleragentur). Als Beisitzerin ausgeschieden ist Inga Pudenz (Gründerin Agentur Scenario), die dem Vorstand seit 2010 angehörte und der der Vorstandsvorsitzende seinen ausdrücklichen Dank für ihr großes Engagement aussprach. Markus Brandmair (Digital Content Creator bei der Siemens AG) wurde als Schatzmeister wiedergewählt.Der Medien-Club München e.V. versteht sich als Netzwerk der Medienbranche und Forum für medien- und standortpolitische Themen. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Förderung der Medienbildung von Kindern und Jugendlichen. Mit dem Jungen Medien-Preis DER WEISSE ELEFANT verfügt der Club seit 2001 über eine anerkannte Initiative mit bundesweiter Ausstrahlung. Der Preis, der herausragende Medien-Produktionen für Kinder und Jugendliche auszeichnet, wird in diesem Jahr erstmals im Rahmen der Filmtage Bayerischer Schulen vergeben.Einreichungen für den WEISSEN ELEFANTEN sind noch bis zum 25. Juli 2025 möglich (https://medien-club-muenchen.com/der-weisse-elefant-ist-zurueck/).Pressekontakt:Medien-Club München e.V.Petra Fink-WuestStellvertretende Vorsitzendeinfo@medien-club-muenchen.deOriginal-Content von: Medien-Club München e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/21247/6073768