EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Kooperation

ParcTec AG ist ein wichtiger Technologieanbieter im EU-finanzierten Projekt SEANERGYS für energiebewusstes Exascale-Computing, um energieeffizientes HPC in Europa voranzutreiben



10.07.2025 / 11:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ParcTec AG ist ein wichtiger Technologieanbieter im EU-finanzierten Projekt SEANERGYS für energiebewusstes Exascale-Computing, um energieeffizientes HPC in Europa voranzutreiben München, den 10. Juli 2025 - Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34 / WKN: A3E5A3) beteiligt sich am kürzlich gestarteten SEANERGYS-Projekt, einer bedeutenden europäischen Initiative, die von der EuroHPC Joint Undertaking (EuroHPC JU) kofinanziert wird, um die Energieeffizienz von Systemen im Bereich Hochleistungsrechnen (HPC) sowie künstlicher Intelligenz (KI) in Europa zu steigern. Da Europa seine Supercomputerkapazitäten stark ausbaut, ist Energieeffizienz zu einer zentralen Herausforderung geworden. SEANERGYS stellt sich dieser Herausforderung, indem es eine hochmoderne Software-Suite entwickelt, die einen optimierten Systembetrieb bezogen auf Energieverbrauch und Anwendungsdurchsatz ermöglicht. ParTec wird als Leitung des entsprechenden Arbeitspaketes eine zentrale Rolle bei der Konzeption und Entwicklung des Subsystems "Dynamic Scheduling and Resource Management" (DSRM) spielen. Das DSRM ist eine von drei grundlegenden Komponenten der SEANERGYS-Architektur. Zusammen ermöglichen sie einen Supercomputerbetrieb, der sich intelligent und dynamisch an den Systemzustand und die Ad-hoc-Anforderungen realer Workloads anpasst und damit die heutigen Möglichkeiten im Bereich energiebewusster HPC deutlich übertrifft. Die SEANERGYS-Software-Suite wird modernste KI-Methoden nutzen, um den Systembetrieb und die Ausführung von Workloads zu analysieren und vorherzusagen und um optimale Betriebskonfigurationen und Richtlinien zur Co-Optimierung von Durchsatz und Energieeffizienz zu entwickeln. Projektmotivation Die steigende Nachfrage nach Rechenleistung - insbesondere durch KI, Simulationen und datenintensive Workloads - treibt das rasante Wachstum von Supercomputing-Infrastrukturen hinsichtlich Größe und Anzahl voran. Diese Expansion führt jedoch zu einem erheblichen Anstieg des Energieverbrauchs. Ein prominentes Beispiel ist JUPITER, das im Jülich Supercomputing Centre (JSC) betrieben wird: Europas erster Exascale-Supercomputer, der schnellste in Europa und derzeit auf Platz 4 der TOP500-Liste weltweit. JUPITER basiert auf der vom JSC und ParTec entwickelten dynamischen Modular Supercomputing Architecture (dMSA) und wird mit dem JUPITER Management Stack (JMS) betrieben, der zentrale Komponenten der ParTec ParaStation Modulo Software Suite integriert. JUPITERs Modularität ermöglichen eine extreme Skalierbarkeit und eine nahtlose Systemorchestrierung. Obwohl JUPITER rund 17 Megawatt Leistung benötigt, ist es aufgrund seiner immensen Leistungsfähigkeit das energieeffizienteste System unter den Top 5 der Supercomputer auf der TOP500-Liste - ein Beweis dafür, dass Energieeffizienz und Exascale-Fähigkeit Hand in Hand gehen können. Da jedoch immer mehr solcher Systeme eingesetzt werden, verdeutlicht der kombinierte Energiebedarf von HPC- und KI-Hosting-Standorten auf globaler Ebene den dringenden Bedarf an intelligenten, energiebewussten Lösungen, wie sie in SEANERGYS entwickelt werden. Beitrag der ParTec AG Mit einem starken Konsortium aus 16 Partnern hat sich SEANERGYS zum Ziel gesetzt, eine intelligente Software-Suite der nächsten Generation zu entwickeln, um den Energieverbrauch von Supercomputern für HPC und KI weiter zu optimieren. ParTec bringt seine über 25-jährige Erfahrung im Bereich modularer Supercomputer in SEANERGYS ein. Das Unternehmen wird hierbei zwei zentrale Beiträge leisten: Entwurf und Entwicklung eines dynamischen Planungs- und Ressourcenmanagementsystems, welches auf fortschrittlichen Konzepten für dynamische und anpassungsfähige Planung basiert, wie sie beispielsweise durch das Flux-Framework demonstriert werden, das durch seinen Einsatz für das -Ressourcen- und Job-Management des führenden Exascale-Supercomputer El Capitan des US-Energieministeriums bekannt ist.

Erweiterung und Integration der ParaStation Modulo Software Suite von ParTec zur nahtlosen Anpassung an die SEANERGYS-Architektur, um so die dynamische Systemorchestrierung in verschiedenen modularen Computing-Umgebungen zu unterstützen. Diese Innovationen ermöglichen es dem DSRM-System, die Workload-Anforderungen dynamisch an die verfügbaren Ressourcen anzupassen und gleichzeitig nahezu in Echtzeit auf den Systemstatus und die von den KI-basierten Komponenten von SEANERGYS generierten prädiktiven Analysen zu reagieren. Auf diese Weise werden Energieeffizienz und Systemdurchsatz erheblich optimiert. Projektziele Das Projekt hat vor allem zum Ziel, eine integrierte, in Europa entwickelte Software-Suite zu liefern, die für die reibungslose Integration in eine Vielzahl modularer und heterogener HPC und KI Supercomputer ausgelegt ist. Dabei stützt man sich auf das bewährte Fachwissen führender Forschungseinrichtungen und Industriepartner sowie auf die Grundlage bewährter, weit verbreiteter Open-Source-Technologien. Mit diesem Ansatz will SEANERGYS den Energieverbrauch und die Betriebskosten von HPC- und KI-Systemen deutlich senken und gleichzeitig die Rendite der europäischen Investitionen in diesen Bereichen steigern, indem der Umfang der durch sie erzeugten wissenschaftlichen und industriellen Resultaten erhöht wird. SEANERGYS verfolgt diese vier übergeordneten Ziele: Reduzierung des Energieverbrauchs durch reale HPC/AI-Workloads, Verbesserung der gesamten Ressourcennutzung, Steigerung des Anwendungsdurchsatzes und Optimierung der Systemreaktionszeiten. Die balanciere Optimierung des Rechnerbetriebs für diese Ziele wird durch einen integrierten Software-Stack realisiert, der aus einer umfassenden Überwachungsinfrastruktur (CMI), einem KI-gestützten Analysesystem (AIDAS) und dem Subsystem für dynamische Planung und Ressourcenmanagement (DSRM) unter der Leitung der ParTec AG besteht. Durch seinen Beitrag zu SEANERGYS bekräftigt ParTec sein langjähriges Engagement für die europäische Souveränität in den Bereichen HPC- und KI-Innovation, energiebewusstes Computing und eine offene, modulare Systemarchitektur. Hintergrund SEANERGYS baut auf früheren Erfolgen von EuroHPC JU-Projekten wie der DEEP- und SEA-Projektfamilie auf, zu denen auch ParTec wesentlich beigetragen hat. Es steht im Einklang mit den umfassenderen digitalen und ökologischen Umstellungen in Europa und zielt darauf ab, eine einheitliche, produktionsreife Software-Suite bereitzustellen, die in einem breiten Spektrum von HPC- und KI-Architekturen eingesetzt werden kann. Es wird von der Forschungszentrum Jülich GmbH koordiniert, die das JUPITER-System in ihrer Abteilung Jülich Supercomputing Centre betreibt. SEANERGYS wurde im Rahmen der Ausschreibung HORIZON-EUROHPC-JU-2023-ENERGY-04 eingereicht und für eine Projektlaufzeit von 48 Monaten genehmigt. Die vollständige Pressemitteilung der EuroHPC JU finden Sie hier: New EuroHPC Project SEANERGYS Advances Energy-Efficient Supercomputing - EuroHPC JU . Weitere Informationen zum Projekt inkl. des Logos finden Sie hier: SEANERGYS Das SEANERGYS-Projekt wird von der European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) im Rahmen der Fördervereinbarung Nr. 101177590 finanziert. Das JU wird vom Forschungs- und Innovationsprogramm "Horizont Europa" der Europäischen Union sowie von Tschechien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien und Spanien unterstützt. Projektpartner Barcelona Supercomputing Center

Bayerische Akademie der Wissenschaften / Leibniz-Rechenzentrum

Bull SAS

French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)

CINECA

E4 Computer Engineering SPA

Nationale Technische Universität Athen

Forschungszentrum Jülich/ Jülich Supercomputing Center

Luxprovide SA

ParTec AG

RYAX Technologies

Technische Universität Dresden

Technische Universität München

Universität Grenobles Alpes

Universität Bologna

VSB Technische Universität Ostrava Über ParTec Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Supercomputern für Höchstleistungsrechnen und KI auf der Basis ihrer modularen High-Performance Computing (HPC) Systeme und Quantencomputer (QC) sowie der dazugehörigen Systemsoftware. Das Angebot umfasst darüber hinaus Beratungs- und Supportleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser modernen Systeme. Das Konzept der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) ist das Ergebnis von mehr als fünfzehn Jahren Forschung und wurde von ParTec als neuartiges Systemdesign für massiv-parallele Höchstleistungssysteme entwickelt. Die dMSA und die ihr zugrunde liegende ParaStation Modulo Software Suite, die von ParTec entwickelt, im Produktiveinsatz betreut und gepflegt wird, haben sich besonders für die komplexen Anforderungen an massive Rechenleistung in der Künstlichen Intelligenz bewährt. Weitere Informationen unter: www.par-tec.com . Investor Relations: Anna Lehmann

E-Mail: investor-relations@par-tec.com edicto GmbH

Doron Kaufmann

E-Mail: partec@edicto.de



10.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com