Erfurt (ots) -Endlich ist es Sommer: Vom 14. Juli bis 5. September 2025 sorgt KiKA mit Film- und Serienhighlights, Sportevents und Premieren für Unterhaltung in der Ferienzeit. Die Sommer-Highlights und viele Überraschungen sind im TV sowie jederzeit auf kika.de, kikaninchen.de, im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-App zu sehen. Ausgewählte Angebote sind mit Untertiteln, Audiodeskription und in Gebärdensprache verfügbar.Märchenhafter Start in die Sommerzeit"Der starke Hans" (BR), "Das Märchen vom Frosch und der goldenen Kugel" (ZDF), "Der süße Brei" (MDR/ZDF), "Der Petrusschlüssel" (KiKA) und "Die Teufelsfeder" (ZDF) sind Montag, 14. bis Freitag, 18. Juli 2025, jeweils um 11:10 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) zu sehen.Sommerspaß bei KiKA, auf kika.de, kikaninchen.de, im KiKA-Player und in der KiKANiNCHEN-AppKikaninchen begleitet auch in der Sommerzeit verlässlich die jungen Frühaufsteher*innen ab 6:00 Uhr. Täglich um 8:10 Uhr gesellen sich "Mamfie" (KiKA), "Liselotte", "Der kleine Drache Kokosnuss" (beide ZDF) und "Feuerwehrmann Sam" (KiKA) dazu.In der Zeit von 9:00 und 11:00 Uhr folgen Animationsserien für Grundschulkinder wie "Garfield" (hr), "Die Schlümpfe" (KiKA) und "Heidi" (ZDF). Abenteuerlich wird's ab 11:10 Uhr mit Highlights wie "Fünf Freunde" (ZDF) und "Tom Sawyer" (hr). Formate wie "PUR+" (ZDF) und "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) runden ab Mittag das Angebot für Wissens- und Serienhungrige ab.Im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) sowie in der KiKANiNCHEN-App (https://www.kika.de/eltern/ueber-uns/auftrag/kikaninchenapp-100.html) können zudem unter "KiKA zum Mitnehmen" ausgewählte Filme, Serien und Sendungen für die Urlaubszeit heruntergeladen und jederzeit offline abgespielt werden.Premieren in der SommerzeitNeu im Angebot ist "Campsite" (WDR), eine 50-teilige Realserie ab 4. August 2025 um 15:50 Uhr, die von einer Gruppe Kinder während ihres Sommerurlaubs auf einem Campingplatz erzählt.Premiere feiert ab 22. August 2025, 19:00 Uhr die 26-teilige Animationsserie "Belfort & Lupin - Die Hunde von Versailles" (SWR), in der sich der Lieblingshund des Königs und ein streunender Wolf in Abenteuer stürzen.Mit viel Action startet ab 25. August 2025 um 13:05 Uhr die zehnte Ausgabe "Krass nass! Die Tigerenten Club Sommerspiele 2025" (SWR). In einem Freibad kämpfen an zehn Wettkampftagen jeweils zwölf Teams in einem actionreichen Parcours um den Sieg.Am 29. August 2025 um 19:30 Uhr gehen die Feierlichkeiten im Bernd das Brot-Jubiläumsjahr mit "BerndAlarm - Alarmstufe Brot!" in die zweite Runde. Die erste Geburtstagsshow "BerndAlarm - Happy BrotDay!" (beide ZDF/KiKA) kann bereits online abgerufen werden.Alle Premieren sind im TV sowie auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) zu sehen.ARD-Sportschau und KiKAMit der Tour de France, der Tour de Femmes und der UEFA EURO 2025 der Frauen wird es in den Ferien sportlich. Auf kika.de und im KiKA-Player (https://www.kika.de/eltern/applikationen/kika-player/kika-player100.html) sind Zusammenfassungen der Wettkämpfe, Etappenberichte, Mit-Mach-Aktionen und Team-Checks verfügbar. Im TV und auch online warten außerdem kuratierte Sport-Dokumentationen.Noch mehr Action bei "KiKA LIVE"In den Sommerferien warten actionreiche "KiKA LIVE"-Premieren auf das Publikum. Vom 28. bis 31. Juli 2025 treten das Team von "KiKA LIVE" - Sarah, Ben und Noel - gegen HeyMoritz, Lewinray und Merle Loosen in den "KiKA LIVE Wasser-Battles" (KiKA) an. Am 6. August 2025 stellen sich Ben und Noel gemeinsam mit Merle Loosen sportlichen Challenges beim "KiKA LIVE Sportfest" (KiKA). Im "KiKA LIVE City-Clash" (KiKA), ab dem 11. August 2025, spielen sich Sarah, Ben und Noel Level für Level quer durch Berlin, Mainz und Köln.Sommergewinnspiel auf kikaninchen.deVom 28. Juli bis 24. August 2025 können Kinder auf kikaninchen.de an einem Gewinnspiel teilnehmen: Kikaninchen trifft den Singer-Songwriter Joris und singt gemeinsam mit ihm. Welches Musikinstrument Joris dabei spielt, müssen die Zuschauer*innen herausfinden.Informationen zu den gemeinsamen Aktionen von KiKA und der ARD-Sportschau finden Sie hier (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/pressemitteilungen/2025/kika-sportschau-sommer-100.html). Weitere Inhalte und Bilder sind auf kommunikation.kika.de hinterlegt.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6073811