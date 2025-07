Madrid (ots/PRNewswire) -Fruit Attraction, die von IFEMA MADRID und FEPEX organisiert wird und vom 30. September bis zum 2. Oktober stattfindet, bestätigt die starke Dynamik in ihrer 17. Ausgabe, für die ein Wachstum in allen Parametern erwartet wird.Mehr als zwei Monate vor der Veranstaltung bestätigt Fruit Attraction die Teilnahme von 2.179 Unternehmen aus 61 Ländern und eine Ausstellungsfläche von 73.655 Quadratmetern, was einen Zuwachs von 5 % gegenüber der letztjährigen bedeutet.Die Prognosen für die Fruit Attraction 2025 gehen davon aus, dass die Veranstaltung die Zahl von 2.500 Unternehmen übertreffen, 75.000 Quadratmeter Frischeprodukte anbieten und über 120.000 Fachleute aus 150 Ländern begrüßen wird.Zusätzlich zu den Neuerungen dieser Ausgabe, wie der neuen Verteilung und der Sektorisierung der zehn Hallen, wurde dieTomate als Startprodukt dieser Ausgabe ausgewählt. Es ist das am meisten konsumierte Gemüse der Welt. Die Aktivitäten auf der Messe werden sich auf drei Bereiche konzentrieren: seine Rolle in unserer Ernährung, sein sozialer und wirtschaftlicher Wert und die geopolitischen Auswirkungen des weltweiten Handels mit ihm.Malaysia und Mexiko werden die Hauptmärkte der Initiative Guest Importing Countries sein, die das beeindruckende Buyers Programme ergänzt, das in Zusammenarbeit mit MAPA und ICEX mehr als 700 Einkäufer aus der ganzen Welt zusammenbringt. Darüber hinaus organisiert ICEX das World Fresh Forum, eine Reihe von Webinaren mit Experten und Handelsfachleuten, die sich auf Mexiko, Malaysia und China konzentrieren und am 15., 16. und 17. September stattfinden.Die Fruit Attraction 2025 wird die Best Stand Awards verleihen, mit denen in vier Kategorien die Ausstellungsflächen ausgezeichnet werden, die sich auf der Messe durch Kreativität, Design und Engagement für Nachhaltigkeit auszeichnen: Originalität, bestes Design, nachhaltigste Gestaltung und PublikumslieblingAndererseits fördert Fruit Attraction die Organic Hub Tour, eine speziell ausgeschilderte Route innerhalb der Messe, die zertifizierten Bio-Produkten mehr Sichtbarkeit verleiht.Und schließlich wird die Fruit Attraction wieder als Drehscheibe für das Wissen der Branche dienen, mit einem umfassenden Programm von Fachforen, die eine Vielzahl von Themen abdecken und an denen hochrangige Redner und Experten teilnehmen .Fruit Attraction 2025 findet von Dienstag 30. September bis Donnerstag 2. Oktober, von 9.30 bis 19.00 Uhr und am letzten Tag bis 16.00 Uhr auf dem IFEMA MADRID Exhibition Center statt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2726691/Fruit_Attraction.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2349068/5405304/Fruit_Attraction_Logo.jpgKontakt:Elena Valera,evalera@ifema.esView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/deutschland-hat-eine-groWe-chance-bei-der-fruit-attraction-2025-die-seine-globale-reichweite-mit-5-wachstum-verstarkt-302500331.htmlOriginal-Content von: Fruit Attraction, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173645/6073829