München (ots) -Gefeierter Star, Identifikationsfigur einer ganzen Generation - und für viele bis heute ein Vorbild: Die dreiteilige Doku-Serie "Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser" zeigt die berührende Lebensgeschichte von Lana Kaiser, die 2003 als Daniel Küblböck durch die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) berühmt wurde. Sie erzählt die Coming-of-Age-Geschichte eines Teenagers aus Niederbayern, der ein Star werden wollte und wurde und sich im Laufe seines Lebens immer wieder neu erfand. Und die sich zuletzt, kurz vor ihrem Verschwinden von einem Kreuzfahrtschiff, unter dem selbst gewählten Namen Lana Kaiser als trans Frau sichtbar machte."Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser" ist eine Produktion von Beetz Brothers Film Production im Auftrag des BR und WDR für die ARD und ab 26. August in der ARD Mediathek abrufbar. Regie führte Tristan Ferland Milewski. Das Leben des Daniel Küblböck, später Lana Kaiser, wird aus der Perspektive von Familie, Freunden und Freundinnen sowie Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, u. a. der Dragqueen Olivia Jones und der DSDS-Teilnehmerin Gracia Baur sowie von Celebrities wie Riccardo Simonetti und Lucy Diakovska erzählt und eingeordnet.Intimes Psychogramm einer facettenreichen PersonDie Doku-Serie blickt nicht nur hinter die Kulissen des Castingshow-Phänomens der frühen Nullerjahre. Sie beleuchtet auch die unentdeckten Seiten und taucht in die Welt eines Stars ein, der selbstbewusst queer auftrat und gesellschaftliche Grenzen mit spielerischer Wucht aufbrach. "Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser" zeigt: Hinter der schillernden Fassade steckte ein Mensch, der viele missverstandene Jugendliche inspirierte und eine entscheidende Rolle im Kampf für Diversität spielte - lange bevor der Begriff in den Mainstream rückte.Sie entwirft das Psychogramm eines Menschen, der für seine Träume kämpfte. Lana Kaiser wäre in diesem Herbst 40 Jahre alt geworden."Die Küblböck-Story - Eure Lana Kaiser" ist eine Produktion von Beetz Brothers Film Production im Auftrag des BR und WDR für die ARD. Die Redaktion verantworten Andrea Bräu, Helge Freund (beide BR) und Ann-Christin Gertzen (WDR). Executive Producerin ist Nadine Neumann und Creative Producerin ist Nele Thumser. Das Drehbuch stammt von Tristan Ferland Milewski, der auch Regie führte, und Ilona Toller.