Die Nordex SE meldete für Q2 25 einen starken Auftragseingang von 2,3 GW im Projektgeschäft (ex. Service), ein Zuwachs von 82% gegenüber dem Vorjahr, der unsere Erwartungen übertraf, wenn auch teilweise auf einer niedrigen Basis. Der Auftragseingang für das 1. Halbjahr 25 weist mit 4,5 GW jedoch immer noch einen Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr auf. Schlüsselmärkte wie Deutschland und die Türkei stützten die solide Nachfrage, was die robuste kommerzielle Pipeline von Nordex und das anhaltende Kundenvertrauen widerspiegelt. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg im zweiten Quartal leicht auf EUR 0,97 Mio./MW, was inmitten der makroökonomischen Herausforderungen zu einer weiteren Margenverbesserung führen dürfte und die starke Marktposition von Nordex unterstreicht. Wir haben unsere Umsatz- und EBITDA-Schätzungen für die nächsten Jahre leicht angehoben, bleiben aber vorsichtig, da unser Modell immer noch unter dem mittelfristigen EBITDA-Ziel von Nordex von 8% liegt. Unseres Erachtens sollte man bei den Q2-Ergebnissen von Nordex auf eine Verbesserung der Marge und des freien Cashflows achten. Wir behalten unser BUY-Rating bei und erhöhen das Kursziel leicht auf EUR 22,00 (zuvor EUR 20,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nordex-se





© 2025 AlsterResearch