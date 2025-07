Gewinner aus der Türkei, der Ukraine und der Tschechischen Republik sind führend in der Nachhaltigkeitsforschung

Feier für junge Innovatoren, die sich durch wissenschaftliche Forschung mit globalen Problemen auseinandersetzen

Drei Schülerteams aus Schulen in ganz Europa haben Preise beim Cambridge Science Competition 2025 gewonnen, der von der Gruppe International Education der Cambridge University Press Assessment (Cambridge) veranstaltet wird. Die Gewinnerteams kommen aus der Türkei, der Ukraine und der Tschechischen Republik und wurden von einer Expertenjury der Universität Cambridge aufgrund der hohen Qualität ihrer Projekte ausgewählt, die sich alle mit realen Nachhaltigkeitsproblemen befassen.

Der weltweite Cambridge Science Competition ist ein außerschulisches Programm für Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren, das die Leidenschaft für Innovation, Forschung und kritisches Denken fördert und gleichzeitig praktische Laborfähigkeiten vermittelt. Die Teilnehmer sind aufgefordert, Projekte mit praktischem Bezug zu ihrer Schule oder ihrem Umfeld zu entwerfen, wobei der Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit liegt. In diesem Jahr gab es eine Rekordzahl an Bewerbungen von Schülerteams, die sich auf die Cambridge IGCSE-Qualifikationen im Bereich Naturwissenschaften vorbereiten, die an 6.000 Schulen weltweit unterrichtet werden.

Gewinner in Europa Türkei

Schüler des Bestepe College in der Türkei gewannen den europäischen Hauptpreis für ihre bahnbrechende Untersuchung zur Verwendung von Probiotika aus Pinienzapfen zur Verbesserung der Erträge von Bohnenpflanzen. Durch die Herstellung biologisch abbaubarer probiotischer Kügelchen konnte das Team eine bemerkenswerte Steigerung des Bohnenwachstums um 105 über einen Zeitraum von 20 Tagen nachweisen. Ihre Forschung könnte eine nachhaltige und kostengünstige Alternative zu chemischen Düngemitteln darstellen.

Ilgin Yildirim Usta, IGCSE-Biologielehrer, sagte: "Dieses Projekt war mehr als nur Wissenschaft es war für uns eine Chance, uns mit etwas Größerem zu verbinden: unserer Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Zukunft der Landwirtschaft."

Die Schülerin Ece Aydin fügte hinzu: "Diese Erfahrung hat mich inspiriert, weiter Fragen zu stellen, neugierig zu bleiben und weiter an Lösungen zu arbeiten, die sowohl den Menschen als auch dem Planeten helfen können."

Ein Foto des Teams ist hier verfügbar.

Länderpreis Ukraine

Ein Team von Schülern der Gymnasium A+ Schule in der Ukraine wurde für die Entwicklung biologisch abbaubarer Biokunststoffe aus Braunalgen mit einem Länderpreis ausgezeichnet. Ihr umweltfreundliches Material bietet eine flexible, schnell abbaubare Alternative zu Einwegkunststoffen und trägt damit zur Lösung eines dringenden Umweltproblems bei.

Die Schülerin Amina Sorochynska sagte: "Es ist ein unglaubliches Gefühl, einen Preis in diesem Wettbewerb zu gewinnen. Wir engagieren uns leidenschaftlich für Umweltfragen und wollten eine biologisch abbaubare Alternative zu Plastik finden. Es ist toll zu wissen, dass unsere Idee als potenziell so nützlich angesehen wurde."

Ein Foto des Teams ist hier verfügbar.

Länderpreis Republik Tschechien

Schüler der Townshend International School in der Tschechischen Republik erhielten ebenfalls einen Länderpreis für ihre Untersuchung der Fähigkeit von Moosarten, Wasser aufzunehmen und Schadstoffe zu filtern.

Ihr Projekt zeigte, wie Moose zur Bekämpfung von Dürren und zur Verbesserung der Wasserqualität eingesetzt werden können und damit eine natürliche Lösung für die biologische Filterung und den Umweltschutz bieten.

Die Schülerin Abigail sagte: "Nach dem Gewinn bin ich viel zuversichtlicher, was meine Fähigkeiten zur Problemlösung und zum Entwerfen von Lösungen angeht. Diese Erfahrung hat mich motiviert, in Zukunft weitere wissenschaftliche Projekte anzugehen."

Ein Foto des Teams ist hier verfügbar.

Christine Ozden Global Director for Climate Education in Cambridge sagte: "Diese Schüler sind ein leuchtendes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn junge Menschen die Möglichkeit erhalten, Wissenschaft auf kreative und sinnvolle Weise zu erforschen. Diese drei herausragenden Projekte zeigen, wie Schüler in ganz Europa die Wissenschaft nutzen, um reale Herausforderungen anzugehen. Was sie verbindet, ist nicht nur ihr großartiges wissenschaftliches Denken und dessen Anwendung, sondern auch ihr tiefes Verantwortungsbewusstsein für die Gestaltung einer besseren Zukunft."

Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter Cambridge Science Competition winners 2025.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250709003107/de/

Contacts:

Medienkontakt

Dr. Karen Birmingham

Head of Communications

International Education, Cambridge University Press Assessment

karen.birmingham@cambridge.org