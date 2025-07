Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Zollkonflikt mit den USA bleibt das beherrschende Thema an den Finanzmärkten, zumal es in dieser Woche keine wichtigen Datenveröffentlichungen gibt, die Einfluss auf das Marktgeschehen nehmen könnten, so die Analysten der Helaba.Hoffnungen auf einen weitgehend akzeptablen Handelskompromiss zwischen den USA und der EU hätten den deutschen Aktienmarkt weiter nach oben getrieben und zu einem neuen Allzeithoch verholfen. Am Rentenmarkt sei es zu einer Erholung gekommen und der Euro setze seine Konsolidierung unterhalb des Anfang Juli markierten Jahreshochs fort. ...

