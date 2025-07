Nach der fulminanten Rally der vergangenen Wochen haben die Aktien der Commerzbank am Donnerstag den Rückwärtsgang eingelegt. Ein Downgrade durch ein renommiertes US-Analysehaus ruft Gewinnmitnahmen auf den Plan. Während die Commerzbank-Aktie unter Druck gerät, rückt indes ein Wettbewerber stärker in den Fokus der Analysten. Die Fronten im Commerzbank-Übernahmekrimi verhärten sich. Während Unicredit im Hintergrund weiter an Einfluss gewinnt, beginnt sich in Frankfurt und Berlin Widerstand zu formieren ...

