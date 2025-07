Mailand (ots/PRNewswire) -- Als weltweit führende Fachmesse für Erdgas, LNG und andere energiebezogene Branchen hat Gastech soeben ein hochkarätiges Referentenprogramm für 2025 bekannt gegeben. Zu den bereits bestätigten Teilnehmern zählen führende Geschäftsführer wie Wael Sawan von Shell, Patrick Pouyanné von TotalEnergies und Claudio Descalzi von Eni.- Auf der Veranstaltung, die vom 9. bis 12. September in Mailand stattfindet, werden auch hochrangige Energieminister aus Europa und darüber hinaus zugegen sein, darunter S. E. Adolfo Urso, Minister für Unternehmen und Made in Italy; S.E. Péter Szijjártó, Außen- und Handelsminister Ungarns, und Dr. Fatih Birol, Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur.- An vier Tagen wird die Gastech 2025 mehr als 1.000 Referenten aus über 150 verschiedenen Ländern begrüßen. Das von Experten geleitete Konferenzprogramm und die gut gefüllte Ausstellungsfläche bieten die dynamische und integrative Plattform, die erforderlich ist, um starke Allianzen zu schmieden, einen konstruktiven Dialog zu fördern und eine widerstandsfähige, kohlenstoffarme Energiezukunft voranzutreiben.Gastech, die weltweit größte Konferenz und Messe für Erdgas, LNG, Wasserstoff, Klimatechnologien und KI-gestützte Lösungen, hat ihr mit Spannung erwartetes Referentenprogramm für 2025 bekannt gegeben. Zu den bestätigten Teilnehmern zählen branchenführende Geschäftsführer, Minister, politische Entscheidungsträger und Innovatoren, darunter:- S. E. Adolfo Urso, Minister für Unternehmen und Made in Italy, Italien- S. E. Ing. Karim Badawi, Minister für Erdöl und Bodenschätze, Arabische Republik Ägypten- S. E. Hayyan Abdul Ghani Al-Sawad, Stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Öl, Irak- S. E. Mohamed Ould Khaled, Minister für Energie und Erdöl, Mauretanien- S. E. Dr. Khalifa Rajab Abdulsadek, Minister für Öl und Gas, Regierung der nationalen Einheit, Libyen- S. E. Péter Szijjártó, Minister für auswärtige Angelegenheiten und Handel, Ungarn- Rt. Hon. Ekperikpe Ekpo, Staatsminister für Erdölressourcen (Gas), Nigeria- S. E. Joseph Saddi, Minister für Energie und Wasser, Libanon- Dr. Fatih Birol, Exekutivdirektor, Internationale Energieagentur- Wael Sawan, Vorstandsvorsitzender, Shell- Patrick Pouyanné, Vorsitzender & Geschäftsführer, TotalEnergies- Claudio Descalzi, Geschäftsführer, Eni- Jack Fusco, Direktor, Präsident und Geschäftsführer, Cheniere Energy- Richard Holtum, Geschäftsführer von Trafigura- Horacio Marín, Vorstandsvorsitzender, YPF- Christina Verchere, Geschäftsführer, OMV Petrom- Russell Hardy, Geschäftsführer, Vitol- Michael Lewis, Geschäftsführer, UniperIn einer Zeit, in der geopolitische Veränderungen, technologische Fortschritte und Bevölkerungswachstum zu einer Weiterentwicklung und Intensivierung des modernen Energiebedarfs führen, bietet die Gastech 2025 diesen einflussreichen Akteuren eine einzigartige Gelegenheit, sich zu vernetzen, zusammenzuarbeiten und konkrete Fortschritte bei den weltweiten Energieprioritäten zu erzielen. Mit Vertretern aus aller Welt und aus der gesamten Wertschöpfungskette wird die Veranstaltung einen produktiven Austausch zwischen den renommierten Referenten fördern, die sich auf pragmatische Strategien und zuverlässige Ressourcen konzentrieren, mit denen der grundlegende Bedarf an Energiesicherheit und -zugänglichkeit gedeckt werden kann.Die Strategiekonferenz von Gastech wird eine treibende Kraft hinter diesen gemeinsamen und integrativen Bemühungen sein, die sich mit den wichtigsten Entwicklungen befassen, die derzeit die globalen Energiesysteme prägen. In mehr als 150 Sitzungen und einer Vielzahl von Podiumsdiskussionen - darunter Podiumsdiskussionen mit Geschäftsführern, Ministerrunden und Grundsatzreden - wird die Konferenz eine bessere Abstimmung zwischen den Entscheidungsträgern über politische Rahmenbedingungen, Investitionsmodelle und innovative Lösungen ermöglichen, die nicht nur das Wachstum der Branche fördern, sondern auch ihre Fähigkeit verbessern, Milliarden Menschen weltweit mit sicherer, stabiler und nachhaltiger Energie zu versorgen.An vier Tagen bietet die Strategische Konferenz den Teilnehmern die Möglichkeit, direkt von Geschäftsführern, Regierungsministern und internationalen Investoren zu hören, wie sie sich mit den entscheidenden Fragen der Gegenwart auseinandersetzen und gemeinsam die Zukunft der Energie gestalten. Eine solche Gelegenheit bietet die Sitzung mit dem Titel "Führung in Zeiten des Wandels im Energiesektor: KI, Investitionen und die Zukunft von Gas und LNG", in dem Wael Sawan, Geschäftsführer von Shell, eine drängende Frage beantworten wird, mit der alle Energieunternehmen konfrontiert sind: Wie kann die Industrie die komplexen Herausforderungen meistern und gleichzeitig ihre Widerstandsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit in einer Welt der Dekarbonisierung sicherstellen?Die von Experten geführten Diskussionen auf der Gastech werden sich stark auf Technologien konzentrieren und neue Wege zur Entwicklung und Skalierung von Schlüssellösungen erkunden, die für die Effizienz, Flexibilität und Nachhaltigkeit der modernen Energieversorgung entscheidend sind. In der Sitzung "Aktivierung bahnbrechender Technologien und strategischer Partnerschaften zur Neuausrichtung von Geschäftsmodellen für eine neue Energieära" werden Patrick Pouyanné von TotalEnergies und Richard Holtum, Geschäftsführer von Trafigura, exklusive Einblicke in die Geschäftsstrategien und branchenübergreifenden Kooperationen geben, die erforderlich sind, um die Auswirkungen neuer Innovationen - wie KI, Wasserstoff und Kohlenstoffabscheidung - zu maximieren und das Potenzial von Erdgas und LNG zu nutzen.Vor dem Hintergrund der zunehmenden Nachfrage nach geopolitischer Kohärenz und Versorgungsstabilität in Europa wird die Gastech 2025 auch einige der wichtigsten Akteure des Kontinents zusammenbringen, um sofortige Maßnahmen zur Bewältigung dringender energiepolitischer Herausforderungen voranzutreiben und Beziehungen zu pflegen, die langfristige Ambitionen unterstützen. Minister aus Italien, Ungarn und Zypern werden neben ihren internationalen Kollegen auf hochrangigen Podien sprechen, während Claudio Descalzi von Eni einen Einblick geben wird, wie verschiedene Anlagen, innovative Technologien und strategische Investitionen seinem Unternehmen helfen, eine sichere, erschwingliche und nachhaltige Energiezukunft für Italien und Europa zu gestalten.Die Gastech ist mehr als ein Branchentreffen, sie ist ein Katalysator für die gemeinsame Entwicklung, der Politik, Technologie und Finanzen miteinander verbindet, um eine gerechte und integrative Energiewende zu beschleunigen. Durch die Zusammenführung der weltweit einflussreichsten Entscheidungsträger und mutigsten Innovatoren wird die Gastech 2025 Ideen, Partnerschaften und Lösungen hervorbringen, die die Zukunft des globalen Energiewachstums und der Führungsrolle in diesem Bereich bestimmen werden.View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/gastech-2025-kundigt-hauptredner-an-und-bringt-globale-energiefuhrer-und-innovatoren-nach-mailand-302502267.htmlPressekontakt:Thomas Hagan,Thomas.Hagan@panterra.global +44 (0) 7570 285 977Original-Content von: Gastech, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102680/6073870