Bern (ots) -Rund sechs Monate nach der UKW-Abschaltung der SRG verzeichnen ihre Radiosender in allen Sprachregionen mit 53 Prozent immer noch den grössten Marktanteil. Die Gesamtreichweite ist im Vergleich zum Vorjahressemester im erwarteten Ausmass gesunken. Der Rückgang ist hauptsächlich auf die UKW-Abschaltung per Anfang Jahr zurückzuführen.Erstmals nach der UKW-Abschaltung der SRG per Ende 2024 veröffentlicht die Mediapulse AG belastbare Zahlen zur Radionutzung. Der Marktanteil der SRG-Sendergruppe ist schweizweit im Vergleich zum Vorjahressemester um 6 Prozentpunkte im Rahmen der Erwartungen gesunken. Dies entspricht den von der SRG diesen April ausserordentlich publizierten Quartalszahlen. Mit 53 Prozent Marktanteil bleibt die SRG nach wie vor klar Marktführerin. Die Kennzahl des Marktanteils ist wichtig, da sie den Anteil am Gesamtvolumen der Radionutzung in der Schweiz aufzeigt.Verluste bei der ReichweiteDie Reichweite des Mediums Radio allgemein nimmt ab, da sich das Mediennutzungsverhalten bereits seit einiger Zeit verändert. Der Verlust von minus 7 Prozentpunkten (-14 Prozent) bei der Nettoreichweite der SRG-Sendergruppe im Vergleich zum gleichen Semester 2024 entspricht der erwarteten Entwicklung aufgrund dieser Reichweitenverluste des Mediums und der UKW-Abschaltung.Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahressemester der einzelnen Sendergruppen in den jeweiligen Sprachregionen betragen -7,7 Prozentpunkte Nettoreichweite bei SRF (-18 Prozent), -8,0 Prozentpunkte bei RTS (-23 Prozent), -14,1 Prozentpunkte bei RSI (-27 Prozent) und -0,1 Prozentpunkte bei RTR in der Gesamtschweiz (-17 Prozent).Weit fortgeschrittene DigitalisierungUnterdessen sind 87 Prozent der gesamten Radio-Nutzung in der Schweiz digital. Dies zeigen die zeitgleich zur Mediapulse-Semesterpublikation veröffentlichten Resultate der DigiMig-Erhebung, die im Auftrag des Bakom und der Radiobranche diesen Frühling durchgeführt wurde. Die fortschreitende Digitalisierung und die insbesondere im Auto gestiegene Nutzung von DAB+ stimmen die SRG positiv. Dass die technologische Umstellung und Umrüstung Zeit braucht, ist nicht von der Hand zu weisen. Der Schritt der SRG, UKW Ende 2024 abzuschalten, hat diesen Prozess jedoch beschleunigt und ebnet den privaten Radiosendern den Weg, um den vor zehn Jahren gemeinsam beschlossenen und gestarteten Abschaltplan für die UKW-Infrastruktur spätestens Ende nächstes Jahr abzuschliessen.Halbjahresübersicht Radio SRFIm ersten Halbjahr 2025 verzeichnete Radio SRF einen Marktanteil von 46,2 Prozent und bleibt damit Marktführer in der Deutschschweiz. Das entspricht einer absoluten Reichweite von täglich 1,7 Millionen Personen. Im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr ist der Marktanteil der SRF-Radios um 5,5 Prozentpunkte im Rahmen der Erwartungen zurückgegangen. Radio SRF 1, Radio SRF 2 Kultur und Radio SRF 3, die bis Ende 2024 noch via UKW verbreitet wurden, sind am stärksten vom Rückgang betroffen. Trotzdem bleiben Radio SRF 1 mit 22,8 Prozent Marktanteil und Radio SRF 3 mit 11,2 Prozent Marktanteil die meistgehörten Radioprogramme der Deutschschweiz.Insgesamt hört auch nach der UKW-Abschaltung fast jede:r zweite Radiohörer:in in der Deutschschweiz täglich ein SRF-Radio. Bei den Reichweiten zeigen sich die Verluste primär bei den reichweitenstärksten Programmen. Neu verzeichnen Radio SRF 1 eine tägliche Reichweite von 850'600 und Radio SRF 3 von 658'000 Personen.Halbjahresübersicht Radio RTSDer Marktanteil der RTS-Radios ist im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr insgesamt um 7,7 Prozentpunkte auf 38,9 Prozent im Rahmen der Erwartungen zurückgegangen. RTS Premiére weist einen Marktanteil von 26,0 Prozent, Radio RTS Espace 2 1,5 Prozent, RTS Couleur 3 3,3 Prozent und RTS Option Musique 8,1 Prozent auf.Nach der UKW-Abschaltung hört also mehr als jede dritte Person ab 15 Jahren in der französischen Schweiz täglich mindestens ein RTS-Radio. Bei den Reichweiten zeigen sich die Verluste wie erwartet. Neu verzeichnen RTS Premiére eine tägliche Reichweite von 317'700, Radio RTS Espace 2 von knapp 20'900, RTS Couleur 3 von mehr als 67'100 und RTS Option Musique 105'500.Halbjahresübersicht Radio RSIDer traditionell sehr hohe Marktanteil der RSI-Radioprogramme ist im Vergleich zum Vorjahreshalbjahr insgesamt um 13 Prozentpunkte auf 42,7 Prozent zurückgegangen. Die Präsenz der ausländischen UKW-Sender lassen die tägliche Reichweite bei RSI Rete 1 auf 77'200, bei RSI Rete 2 auf 11'400 und bei RSI Rete 3 auf 49'000 sinken.Halbjahresübersicht Radio RTRDie Nutzung des Radiosenders Radio RTR zeigt sich auch nach der UKW-Abschaltung stabil. Täglich erreicht der Radiosender mit seinem Programm in rätoromanischer Sprache schweizweit 20'400 Personen.Quelle Zahlen:Mediapulse Radio Data (Evogenius Reporting), Total Schweiz / Deutschschweiz / französische Schweiz / italienische Schweiz, Personen ab 15 Jahren, 1. Halbjahr 2025 / 1. Halbjahr 2024, Mo-So 24h, NR-%, NR-T, MA%.Quelle DigiMig-Umfrage: https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/home/elektronische-medien/technologie/digitale-verbreitung.html