FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hellofresh vor Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Schon früh habe sich abgezeichnet, dass sich ein stärkeres Wachstum erst gegen Jahresende einstellen dürfte, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Denn der Essenslieferant habe 2025 vor allem auf die Entwicklung von Angeboten und eine Verschlankung des Marketing fokussiert./bek/ag



