Meta Platforms: 3,5-Milliarden-Dollar-Deal soll Smart Glasses zur KI-Schnittstelle machen!

Bereit für den nächsten Swing!

Rückblick

Nach einem Absturz auf rund 480 US-Dollar erreichte die Meta-Aktie Ende Juni ein neues Rekordhoch. Auf einen Rücksetzer folgte eine Konsolidierung über der 20-Tagelinie, welche jetzt nach oben verlassen wurde. Grund dafür war der Einstieg des Technologieunternehmens bei einem Brillenhersteller.

Meta Platforms-Aktie: Chart vom 09.07.2025, Kürzel: META Kurs: 733.70 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie ist gestern aus der Konsolidierung der letzten Tage über 729 USD ausgebrochen. Dieses technische Kaufsignal könnte der Startschuss für die nächste Swing-Bewegung sein.

Mögliches bärisches Szenario

Geht den Bullen die Kraft aus und wir bekommen Notierungen unterhalb der Kursrange der vergangenen Tage, wäre dies ein Warnsignal. Wird der EMA 20 gebrochen, könnte rasch die 50-Tagelinie ins Spiel kommen.

Meinung

Meta ist dem Ziel, zu einem führenden Anbieter für KI-gestützte Verbrauchertechnologien zu werden, einen Schritt nähergekommen. Das Unternehmen investiert 3,5?Mrd.?US-Dollar in eine Minderheitsbeteiligung an dem weltgrößten Brillenhersteller EssilorLuxottica. Meta fokussiert sich auf Brillen, welche sich in den kommenden Jahren zur Schnittstelle zwischen realer und digitaler Welt entwickeln könnten. Diese können Gespräche übersetzen, Bilder erkennen oder auch Inhalte streamen. Die Ray-Ban Smart Glasses mit integrierter KI und Kamera haben sich seit ihrem Start im Oktober 2023 über zwei Millionen Mal verkauft. Seit Juni erweitert Meta sein Angebot mit den sportlichen Oakley-Modellen. Damit hat das Technologieunternehmen in der Modewelt fußgefasst um smarte Brillen massentauglich zu machen.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 1.84 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 9.22 Mrd. USD

Meine Meinung zu Meta Platforms ist bullisch

Quellennachweis: https://traderzeitung.de/boerse/hot-news/meta-steigt-bei-ray-ban-hersteller-ein-milliardenwette-auf-die-zukunft-144054.html

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 10.07.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in META hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.