Berlin (ots) -Anlässlich des Unternehmer:innentags, der gestern in Berlin stattfand, übergab der Biotechnologie-Branchenverband BIO Deutschland Handlungsempfehlungen zur Finanzierung des Sektors an die Parlamentarischen Staatssekretärinnen Gitta Connemann (Bundeswirtschaftsministerium) und Silke Launert (Bundesforschungsministerium). Die Empfehlungen sind in einem neuen Positionspapier des Verbands zusammengefasst. Das Papier bezieht seine Forderungen direkt auf Vorhaben des aktuellen Koalitionsvertrags und bewertet die Maßnahmen für die verschiedenen Geschäftsmodelle der Branche.In ihrer Rede vor den Unternehmerinnen und Unternehmern in Berlin betonte Staatssekretärin Gitta Connemann, Mitglied des Bundestags (MdB), dass die Biotechnologie eine Schlüsseltechnologie der Zukunft sei, mit sehr hohem Innovationspotenzial, um "unser Leben zu verbessern". Sie hob hervor, dass der Großteil der Branche von kleinen und mittleren Unternehmen als forschungsintensiven Wachstumsmotoren geprägt sei. Um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschland zu sichern, habe ihre Regierung schon in kurzer Zeit den Innovationsbooster auf den Weg gebracht und werde auch die Förderung der Biotechnologie-Branche verstärkenStaatssekretärin Silke Launert (MdB) hob in ihrem Impuls hervor, dass die Biotechnologie eine Zukunftsindustrie sei, sowohl für die Medizin, als auch für Ernährungssicherheit und Ressourcenschutz. Sie regte an, für den "positiven Spirit" zu werben, auch in der Breite der Gesellschaft. Ihr Ministerium verstehe sich als Zukunftsministerium. Die geplante Hightech-Agenda werde auf sechs Schlüsseltechnologien fokussieren, davon sei eine die Biotechnologie. Im Rahmen dieser Agenda soll auch das beliebte und erfolgreiche Biotech-Gründungsprogramm GO-Bio verstärkt werden. Ihr Ministerium wolle wieder Spitzenforschung "made in Germany".Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland, kommentiert: "Die deutsche Biotechnologie-Branche steht an einem Scheideweg. Es ist für unsere Unternehmen im Moment schwer, an frisches Geld für Investitionen in Forschung und Entwicklung zu kommen. Investoren zeigen sich aufgrund der unübersichtlichen geopolitischen Lage zurückhaltend. Daher ist es umso wichtiger, den Zugang zu Eigenkapital zu verbessern. Wir schlagen beispielsweise einen Biotech Future Fonds vor, der als Matching Fonds agiert oder den Ausbau von Anlageformen für institutionelle Anlegern."Viola Bronsema, Geschäftsführerin des Verbands, ergänzt: "Wir haben uns den die finanzpolitischen Vorhaben des Koalitionsvertrags und ihre Bedeutung für die Biotechnologie-Branche genau angeschaut. Da diese Spitzentechnologie eine Vielzahl von Geschäftsmodellen ermöglicht, zeigen verschiedenen Maßnahmen auch unterschiedlich Wirkung. Ob Eigenkapital, Forschungszulage, Projektförderung, Körperschaftssteuer oder Mitarbeiterbeteiligung, es gibt viele Hebel, um das Potenzial der Branche zu entfesseln. Die rasche Umsetzung ist allerdings die Voraussetzung."Download:Der Text dieser Pressemitteilung steht für Sie unter: www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen-uebersicht.html zur Verfügung.Das Positionspapier kann hier heruntergeladen werden: www.biodeutschland.org/de/positionspapiere/handlungsempfehlungen-zum-koav.htmlBilder der Veranstaltung finden Sie hier: www.biodeutschland.org/de/pressemappe.htmlBild 1: v. l. Oliver Schacht (Vorstandsvorsitzender BIO Deutschland), Silke Launert (Parl. Staatssekretärin BMFTR), Jens Klein (Co-Leiter AG Finanzen und Steuern BIO Deutschland) © S. Z. KurcBild 2: v. l. Oliver Schacht (Vorstandsvorsitzender BIO Deutschland), Gitta Connemann (Parl. Staatssekretärin BMWE), Jens Klein (Co-Leiter AG Finanzen und Steuern BIO Deutschland) © BIO DeutschlandÜber BIO Deutschland:Der BIO Deutschland e. V. ist eine unabhängige Biotechnologie-Organisation. Der Unternehmensverband vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler, europäischer und globaler Ebene. Die Biotechnologie überführt Biologie in die industrielle Anwendung. Sie hat beispielsweise in der Medizin bereits weithin sichtbaren Nutzen gezeigt. Innovative biobasierte Wirtschaftssysteme können Deutschland und Europa Souveränität und Wohlstand auf lange Sicht ermöglichen. Das Netzwerk im Verband ist interdisziplinär und einmalig. Die Mitglieder forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten global. BIO Deutschland ist eine starke Gemeinschaft. Sie setzt auf Vielfalt, Offenheit und Chancengleichheit und bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung. Oliver Schacht, Ph. D., ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.Weitere Informationen unter: www.biodeutschland.org

Original-Content von: BIO Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74178/6073912